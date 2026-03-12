प्रियंका चोपड़ा की 'द ब्लफ' दुनियाभर में बनी नंबर 1, बनाया 30 करोड़ मिनट का महा-रिकॉर्ड

प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें दुनियाभर के दर्शकों का बेशुमार प्यार क्यों मिलता है। उनकी हालिया रिलीज हॉलीवुड फिल्म ' द ब्लफ ' ने स्ट्रीमिंग की दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं। समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होते ही ये फिल्म दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्ट्रीमिंग ओरिजिनल फिल्म बन गई है। फिल्म ग्लोबल चार्ट्स पर टॉप पर बनी हुई है।

रिकॉर्ड दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखी गई OTT ओरिजनल फिल्म प्रियंका ने 'द ब्लफ' में 'ब्लडी मैरी' का एक बेहद उग्र और साहसी अवतार अपनाया है। हालांकि, फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन स्ट्रीमिंग की रेस में इसने बाजी मार ली है। 'द ब्लफ' दुनियाभर के OTT प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओरिजिनल फिल्म बनकर उभरी है। वैराइटी के मुताबिक, फिल्म ने 'स्ट्रीमिंग ओरिजिनल्स: फिल्म' चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये डेटा 27 फरवरी से 5 मार्च, 2026 के बीच की अवधि का है।

Advertisement

कहानी क्या है 'द ब्लफ' की कहानी? प्रियंका की इस जीत से उनके प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं। 'द ब्लफ' की कहानी कैरिबियन द्वीप के एक खूबसूरत कस्बे में रहने वाली एर्सेल बोर्डन (प्रियंका) के इर्द-गिर्द घूमती है। एर्सेल एक साधारण मछुआरिन की तरह अपने बेटे और ननद के साथ शांति से जीवन बिता रही है, लेकिन ये शांति तब भंग हो जाती है, जब उसके पति, नाविक टीएच बोर्डन (इस्माइल क्रूज कोर्डोवा) को कॉनर (कार्ल अर्बन) नाम का एक क्रूर समुद्री डाकू बंदी बना लेता है।

Advertisement

व्यूअरशिप 'द ब्लफ' के बाद 'एक्यूज्ड' का राज 25 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई 'द ब्लफ' को अब तक अनुमानित 30.3 करोड़ मिनट देखा जा चुका है, जो इसे OTT की दुनिया में एक 'ब्लॉकबस्टर' बनाता है। अनुभूति कश्यप के निर्देशन में बनी साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'एक्यूज्ड' स्ट्रीमिंग चार्ट में दूसरे स्थान पर है। इसमें कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा ने मुख्य भूमिका निभाई है। 27 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को अब तक 21.31 करोड़ मिनट देखा जा चुका है।