प्रतिभा रांटा के हाथ लगी 'नागजिला', सान्या मल्होत्रा की छुट्टी कर बनीं कार्तिक आर्यन की हीरोइन

अन्य फिल्म

मैडॉक फिल्म्स की अगली फिल्म भी प्रतिभा के पास

प्रतिभा के पास मैडॉक फिल्म्स के साथ एक फिल्म है, जिसकी शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू हाेगी। अगर तारीखाें पर पेंच नहीं फंसा तो वो कार्तिक के साथ 'नागजिला' में मुख्य भूमिका निभाएंगी। मृगदीप और निर्माता उन्हें फिल्म में लेने को उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी पर्दे पर ज्यादा उभरकर सामने नहीं आई हैं। बता दें कि कार्तिक नागजिला में इच्छाधारी नाग प्रियंवदेश्वर प्यारे चंद की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं।