प्रतिभा रांटा के हाथ लगी 'नागजिला', सान्या मल्होत्रा की छुट्टी कर बनीं कार्तिक आर्यन की हीरोइन
सिनेमाई दुनिया में नए सितारे तेजी से चमक रहे हैं और उनमें से एक हैं प्रतिभा रांटा। अपनी पहली ही फिल्म 'लापता लेडीज' से उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा और अब उन्हें कार्तिक आर्यन की आने वाली क्रिएचर कॉमेडी 'नागजिला' में लीड हीरोइन बनने का मौका मिल गया है। 'लापता लेडीज' में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट लीड एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली प्रतिभा के लिए बेशक ये बड़ा मौका है।
प्रतिभा ने ली सान्या की जगह
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'लापता लेडीज' में धूम मचाने वाली प्रतिभा अब कार्तिक आर्यन की फिल्म 'नागजिला: नाग लोक का पहला कांड' में लीड रोल में नजर आने वाली हैं। निर्देशक मृगदीप सिंह लाम्बा की इस क्रिएचर कॉमेडी फिल्म की शूटिंग इसी हफ्ते शुरू हुई है। इसके लिए निर्माता-निर्देशक ने पहले अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा का नाम फाइनल किया था, लेकिन आखिरकार प्रतिभा ने बाजी मारते हुए फिल्म अपने नाम कर ली।
मैडॉक फिल्म्स की अगली फिल्म भी प्रतिभा के पास
प्रतिभा के पास मैडॉक फिल्म्स के साथ एक फिल्म है, जिसकी शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू हाेगी। अगर तारीखाें पर पेंच नहीं फंसा तो वो कार्तिक के साथ 'नागजिला' में मुख्य भूमिका निभाएंगी। मृगदीप और निर्माता उन्हें फिल्म में लेने को उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी पर्दे पर ज्यादा उभरकर सामने नहीं आई हैं। बता दें कि कार्तिक नागजिला में इच्छाधारी नाग प्रियंवदेश्वर प्यारे चंद की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं।
प्रतिभा रांटा कौन हैं?
'लापता लेडीज' में 'जया' के किरदार के लिए सुर्खियां बटोरने वाली प्रतिभा का जन्म शिमला में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की और फिर मुंबई आ गईं। इसके बाद उनके अभिनय करियर की शुरुआत टीवी शो 'कुर्बान हुआ' से हुई। हालांकि, किरण राव की 'लापता लेडीज' से उनकी किस्मत चमकी। इसके बाद प्रतिभा को संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' भी मिली, जिसने उनके करियर में चार-चांद लगा दिए। इंस्टाग्राम पर प्रतिभा के 13 लाख फॉलोअर्स हैं।
'लापता लेडीज' ने प्रतिभा को बनाया स्टार
ऑस्कर 2025 की भारत की आधिकारिक एंट्री 'लापता लेडीज' में प्रतिभा ने जया के किरदार में दिल जीत लिया था। उनके संजीदगी से भरे अभिनय ने पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी थी 'लापता लेडीज' भी तब ज्यादा चर्चा में आई, जब ये OTT पर रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद प्रतिभा को रातां-रात नेशनल क्रश का टैग मिल गया था। खुद प्रतिभा ने कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नेटफ्लिक्स पर आते ही ये फिल्म धूम मच देगी।