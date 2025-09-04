निक जोनास ने गाया ऐसा गाना कि कमरे से भाग गईं प्रियंका चोपड़ा, देखिए मजेदार वीडियो
क्या है खबर?
अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी गायक निक जोनास की गिनती सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में होती है। प्रशंसक भी दोनों को साथ में देखना काफी पसंद करते हैं। प्रियंका और निक अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा करते रहते हैं। निक ने हाल ही में प्रियंका के साथ इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो साझा किया है, जिसमें वह गाना गाते नजर आ रहे हैं और उनके गाने को सुनकर प्रियंका कमरे से भागती दिख रही हैं।
वीडियो
वीडियो में क्या है?
वीडियो में निक गाना गाते दिख रहे हैं और उसी कमरे में प्रियंका LED फेस मास्क पहने, सोफे पर बैठी किताब पढ़ने में व्यस्त हैं। जब निक गाना गाना शुरू करते हैं तो प्रियंका कुछ देर तक उन्हें देखती हैं। इसके बाद प्रियंका अपने पति से परेशान होकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। इस वीडियो पर प्रशंसक तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें, प्रियंका ने साल 2018 में निक के साथ जोधपुर में शाही शादी रचाई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#NickJonas #PriyankaChopra pic.twitter.com/IarscGfwVt— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) September 4, 2025