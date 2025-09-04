निक जोनास ने साझा किया मजेदार वीडियो (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@nickjonas)

निक जोनास ने गाया ऐसा गाना कि कमरे से भाग गईं प्रियंका चोपड़ा, देखिए मजेदार वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा 10:05 am Sep 04, 202510:05 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी गायक निक जोनास की गिनती सबसे चर्चित और लोकप्रिय जोड़ियों में होती है। प्रशंसक भी दोनों को साथ में देखना काफी पसंद करते हैं। प्रियंका और निक अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा करते रहते हैं। निक ने हाल ही में प्रियंका के साथ इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो साझा किया है, जिसमें वह गाना गाते नजर आ रहे हैं और उनके गाने को सुनकर प्रियंका कमरे से भागती दिख रही हैं।