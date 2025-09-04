'परम सुंदरी' ने छठे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sidmalhotra)

बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' की कमाई की रफ्तार धीमी, छठे दिन का कारोबार रहा सबसे कम

लेखन दीक्षा शर्मा 09:41 am Sep 04, 202509:41 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं। यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 29 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी और इसे समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में अच्छी कमाई की, लेकिन उसके बाद से इसके कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। अब 'परम सुंदरी' की कमाई के छठे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो अब तक का सबसे कम कारोबार है।