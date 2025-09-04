बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' की कमाई की रफ्तार धीमी, छठे दिन का कारोबार रहा सबसे कम
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं। यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 29 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी और इसे समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में अच्छी कमाई की, लेकिन उसके बाद से इसके कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। अब 'परम सुंदरी' की कमाई के छठे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो अब तक का सबसे कम कारोबार है।
कारोबार
'परम सुंदरी' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
सैकनिल्क के मुताबिक, 'परम सुंदरी' ने रिलीज के छठे दिन 2.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 6 दिन में फिल्म ने 37.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस फिल्म ने 7.25 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 9.25 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। तीसरे दिन फिल्म ने 10.25 करोड़ रुपये और चौथे दिन 3.25 करोड़ रुपये कमाए। पांचवें दिन इस फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया।
परम सुंदरी
जाह्नवी कपूर हैं सिद्धार्थ की जोड़ीदार
'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ की जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म में रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 45 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है, वहीं दिनेश विजान इसके निर्माता हैं।