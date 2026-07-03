प्रियदर्शन ने बताया क्यों छोड़ी 'हेरा फेरी 3'

'हेरा फेरी 3' छोड़ते ही भड़के प्रियदर्शन- 'धुरंधर' से भी बड़ी बनाता, पर अब महा-फ्लॉप होगी

लेखन नेहा शर्मा 07:49 pm Jul 03, 202607:49 pm

क्या है खबर?

लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी 3' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार अभिनीत इस फिल्म से बाहर होते ही अब निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है। प्रियदर्शन ने फिरोज पर बार-बार अपमान करने और बेइज्जत करने के आरोप लगाए हैं। इसी के साथ दावा किया है कि उनके बाहर होने के बाद अब 'हेरा फेरी 3' बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होगी।