'वेलकम टू द जंगल' ने 'भूत बंगला' को छोड़ा पीछे, पर 'हाउसफुल 5' अब भी आगे

अभिनय

एक्टिंग के मामले में चमकी फिल्म, दिखा 'हेरा फेरी' तिकड़ी का जादू

फिल्म पूरी तरह से अक्षय कुमार के कंधों पर टिकी है। खासकर, अक्षय की अपनी पुरानी 'हेरा फेरी' की टीम यानी परेश रावल, सुनील शेट्टी और राजपाल यादव के साथ जो कमाल की ट्यूनिंग और सहज केमिस्ट्री है, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है। इन कलाकारों की पुरानी और जादुई जुगलबंदी दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती है। भले ही फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन अभिनय के मोर्चे पर ये काफी मजबूत नजर आती है।