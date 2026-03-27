'हेरा फेरी 3' कभी बन पाएगी? प्रियदर्शन के जवाब ने तोड़ दिया प्रशंसकों का दिल

' हेरा फेरी 3 ' के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। अक्षय कुमार , सुनील शेट्टी और परेश रावल की शानदार तिकड़ी की वापसी का इंतजार अब और लंबा हो गया है। फिल्म कानूनी विवादों में बुरी तरह फंस गई है, जिसके कारण इसका प्रोडक्शन फिलहाल रोक दिया गया है। फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि कानूनी पचड़े के चलते फिल्म का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

कारण कानूनी पेचीदगियों के कारण रुकी फिल्म 'हेरा फेरी 3' के भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, वो वाकई प्रशंसकों के लिए काफी लंबी प्रतीक्षा होती जा रही है। इंडिया टुडे के साथ हुई ताजा बातचीत में प्रियदर्शन ने स्थिति को स्पष्ट किया। प्रियदर्शन ने इस बात की पुष्टि की है कि फिल्म अब भी कानूनी विवादों में फंसी हुई है। मुख्य मुद्दा फिल्म के अधिकारों को लेकर है, जिसके कारण प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

बयान कब आगे बढ़ेगी फिल्म? प्रियदर्शन ने कहा, "ये अब भी कुछ कानूनी मुद्दों में फंसी हुई है। हम पूरी शिद्दत से उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो सुलझ जाएंगे, तब हम फिल्म के साथ आगे बढ़ेंगे।" ये बयान 'हेरा फेरी' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी कल्ट कॉमेडी सीरीज के तीसरे भाग को लेकर सालों से बनी अनिश्चितता के बीच आया है। इतना तो तय है कि अभी राजू, श्याम और बाबूराव की तिकड़ी के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना होगा।

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लोकप्रियता 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी: हिंदी कॉमेडी का सदाबहार ब्रांड अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की मुख्य भूमिकाओं वाली 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सदाबहार कॉमेडी ब्रांड्स में से एक है। इसके यादगार किरदार राजू, श्याम और बाबूराव सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वो आज के इंटरनेट कल्चर (मीम्स और सोशल मीडिया) का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, फिल्म के तीसरे भाग की राह बिल्कुल भी आसान नहीं रही है।

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