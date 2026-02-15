रणवीर सिंह की 13,00 करोड़ी 'धुरंधर' का नया महारिकॉर्ड, 'पुष्पा 2' से 'जवान' तक; सब ढेर

रणवीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर वो कारनामा कर दिखाया है, जो भारतीय सिनेमा के बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर सके। उनकी फिल्म 'धुरंधर' ने न केवल दुनियाभर में 1,300 करोड़ से अधिक की कमाई की है, बल्कि बुकमायशो पर सबसे लंबे समय (59 दिन) तक ट्रेंड करने वाली भारतीय फिल्म बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। इस रेस में इसने शाहरुख खान की 'जवान', अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' और विक्की कौशल की 'छावा' को भी पछाड़ दिया है।

रिकॉर्ड बुकमायशो पर 'धुरंधर' ने रचा इतिहास आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसका जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के बाद से ही यह फिल्म ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुकमायशो पर लगातार ट्रेंड कर रही है और अब इसने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। ये इस प्लेटफॉर्म पर सबसे लंबे समय तक ट्रेंड करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।

उपलब्धि 'धुरंधर' ने तोड़ा 'छावा'समेत इन फिल्मों का रिकॉर्ड फरवरी के मध्य तक 'धुरंधर' बुकमायशो पर लगातार 59 दिनों तक ट्रेंड कर चुकी है। इसके साथ ही इसने 'छावा' द्वारा 2025 की शुरुआत में बनाए गए 58 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इसी के साथ 'पुष्पा 2: द रूल' व 'जवान' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पछाड़ दिया है। निरंतरता के चलते 'धुरंधर' न केवल कमाई, बल्कि दर्शकों के बीच लंबे समय तक लोकप्रिय रहने में भी सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो गई है।

रिकॉर्ड स्त्री 2', 'पुष्पा 2' और 'जवान' की लंबी पकड़ श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हॉरर-कॉमेडी 'स्त्री 2' ने लंबे समय तक तीसरे स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित रखी। 57 दिनों के इस लंबे सफर ने इसे साल की सबसे भरोसेमंद फिल्मों में से एक बना दिया। दूसरी ओर ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2: द रूल' और मलयालम सिनेमा की सरप्राइज हिट 'प्रेमलू' ने 53-53 दिनों तक लगातार ट्रेंड किया। उधर 'जवान' ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि बुकमायशो पर भी 48 दिनों तक अपना दबदबा बनाए रखा।

