'धुरंधर 2' के आलोचकों पर प्रियदर्शन का पलटवार- क्या फिल्म देखने वाले करोड़ों लोग मूर्ख?

फिल्म ' धुरंधर 2 ' को लेकर छिड़ी 'प्रोपेगेंडा' की बहस के बीच दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन फिल्म के समर्थन में मजबूती से खड़े हो गए हैं। निर्देशक आदित्य धर का बचाव करते हुए प्रियदर्शन ने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है] जो फिल्म की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने फिल्म को मिल रहे जनसमर्थन का हवाला देते हुए तीखा सवाल किया कि क्या फिल्म को पसंद करने वाली करोड़ों की जनता गलत है?

बयान प्रियदर्शन बोले- कुछ लोगों की राय क्या मायने रखती है? सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने आलोचकों को आईना दिखाते हुए कहा, "प्रोपेगेंडा जैसा कुछ नहीं होता। आप बस लोगों के सामने सच ला रहे हैं। जब पूरे भारत ने इसे स्वीकार कर लिया है, तो कुछ लोगों की राय क्या मायने रखती है? भारत ने फिल्म देखी है और इसे अपनाया है। इससे बड़ी हिट और क्या होगी? क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है, वे मूर्ख हैं?"

सलाह "आदित्य ने जो हासिल करना था, वो कर लिया" प्रियदर्शन ने कहा कि ऐसी आलोचनाओं से टकराने की जरूरत नहीं। वो बोले, "ये लोगों की अपनी राय है, इसे उन्हीं के पास रहने दें। इससे मत उलझिए, इसे भूल जाइए। आदित्य ने जो हासिल करना था, वो कर लिया है। अगर भारत के बहुमत ने फिल्म को स्वीकार किया है तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी फिल्म है।" प्रियदर्शन के तर्क से फिल्म के प्रशंसक सहमत हैं, वहीं आलोचक अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं।

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खुशी आदित्य की सफलता पर फूले नहीं समा रहे प्रियदर्शन आदित्य धर के पुराने दिनों को याद करते हुए प्रियदर्शन ने बताया कि एक समय उनकी स्क्रिप्ट्स बिना उन्हें क्रेडिट दिए छीन ली गई थीं, जिससे आदित्य बुरी तरह टूट गए थे। प्रियदर्शन बोले, "वो बहुत निराश थे, लेकिन फिर उन्होंने मजबूती से फिल्म निर्माण में आने का फैसला किया। जब आपके बच्चे और शिष्य जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है। आदित्य ने जो हासिल किया है, उसे सुनकर मुझे गर्व महसूस होता है।"

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