IMDb पर 'धुरंधर 2' का महा-कब्जा, आदित्य धर नंबर-1 तो अर्जुन रामपाल ने भी किया कमाल

बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली फिल्म ' धुरंधर 2: द रिवेंज ' अब एक और बड़े रिकॉर्ड की हकदार बन गई है। IMDb द्वारा जारी इस हफ्ते की 'सबसे लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी' की सूची में इस फिल्म की पूरी पलटन ने अपना कब्जा जमा लिया है। सूची में नंबर-1 पर कोई एक्टर नहीं, बल्कि फिल्म के निर्देशक आदित्य धर हैं। इस सूची ने साबित कर दिया है कि 'धुरंधर' का हर एक किरदार दर्शकों के दिलो-दिमाग पर छाया हुआ है।

उपलब्धि रणवीर को पीछे छोड़कर आदित्य धर बने IMDb के नंबर-1 सेलिब्रिटी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने अब एक और बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। IMDb की ताजा 'सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी' सूची में इस फिल्म की पूरी टीम ने कब्जा कर लिया है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसमें रणवीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने नंबर-1 का स्थान हासिल किया है। फिल्म की रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच आदित्य को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है।

कब्जा रणवीर कौन-से नंबर पर? पिछली बार के मुकाबले 7 पायदान की छलांग लगाकर आदित्य ने सीधे शिखर पर कब्जा जमाया है, वहीं फिल्म की लीड अभिनेत्री सारा अर्जुन भी लंबी छलांग 10वें से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। फिल्म के मुख्य 'धुरंधर' यानी रणवीर भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी 8वें स्थान से छलांग लगाकर टॉप-3 में अपनी जगह पक्की कर ली है। 'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद से ही इस फिल्म की पूरी टीम चर्चा में है।

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कमाल छा गए अर्जुन रामपाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है फिल्म के विलेन मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल की। अर्जुन ने लोकप्रियता के मामले में एक ऐसा 'धमाका' किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पिछले हफ्ते 85वें स्थान पर रहने वाले अर्जुन ने सीधे 9वें स्थान पर छलांग लगाई है यानी एक ही हफ्ते में 76 पायदान का जबरदस्त उछाल। अभिनेता उदयबीर संधू नंबर 7 पर और कॉमेडी के किंग गौरव गेरा 12वें स्थान पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।

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