'धुरंधर: द रिवेंज' के अवैध प्रसारण पर रोक, पायरेसी पर मद्रास हाई कोर्ट का सख्त आदेश

राहत मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 'धुरंधर 2' को राहत मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (धुरंधर 2) की रिलीज से पहले पायरेसी माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम BSNL मामले की सुनवाई में अदालत ने 18 मार्च को अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने ISPs, केबल टीवी ऑपरेटरों और वेबसाइटों को फिल्म के अनधिकृत प्रसारण, स्ट्रीमिंग या डाउनलोडिंग से रोक दिया है। ये आदेश रिलीज से पहले आया, ताकि पायरेसी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को नुकसान न पहुंचे।

दलील और आदेश कोर्ट ने माना रिलायंस का दावा, तुरंत आदेश जारी कोर्ट ने फिल्म के कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो स्टूडियोज की याचिकाओं पर सुनवाई में कोर्ट ने पायरेसी माफिया के खिलाफ सख्त निर्देश दिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने याचिका में फिल्म की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। कंपनी ने कोर्ट में CBFC सर्टिफिकेट पेश कर खुद को फिल्म का निर्माता और कॉपीराइट मालिक साबित किया। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पायरेसी वेबसाइटों और केबल ऑपरेटरों के खिलाफ तत्काल आदेश जारी किया।

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गुजारिश आदित्य धर ने भी की थी अपने फैंस से अपील अदालत ने माना कि अगर फिल्म की रिलीज से ठीक पहले सुरक्षा नहीं दी गई तो पायरेसी के कारण निर्माताओं को अपूरणीय क्षति हो सकती है। बता दें कि फिल्म की रिलीज (19 मार्च) से पहले ही सोशल मीडिया पर इसके कुछ क्लिप्स वायरल होने लगे थे, जिससे आदित्य धर काफी परेशान हैं। उन्होंने फैंस से गुजारिश की थी कि वे फिल्म के वीडियो वायरल न करें और स्पॉइलर शेयर न करें, ताकि दूसरों का रोमांच खराब न हो।

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