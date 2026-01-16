करिश्मा कपूर से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, भड़की मंधिरा कपूर बोलीं- निजता से खिलवाड़
क्या है खबर?
करिश्मा कपूर और संजय कपूर के सालों पुराने तलाक का मामला फिर सुर्खियों में है और इस बार आंच सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इस विवाद ने तब नया मोड़ लिया, जब प्रिया सचदेव ने अपने पति संजय के तलाक से जुड़े गोपनीय रिकॉर्ड्स की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब करिश्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इस कानूनी दांव-पेच के बीच अब संजय की बहन मंधिरा कपूर ने तीखे सवाल उठाए हैं।
विवाद
करिश्मा-संजय तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री
सालों पहले सुलझ चुके करिश्मा और संजय के तलाक का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम प्रिया सचदेव द्वारा दायर एक विशेष याचिका पर उठाया है। प्रिया ने अदालत से मांग की है कि उन्हें करिश्मा और संजय के तलाक से जुड़े प्रमाणित अदालती रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराए जाएं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है।
गुस्सा
तलाक दस्तावेजाें को सार्वजनिक करने पर भड़कीं मंधिरा
इस कानूनी कार्यवाही के बीच संजय की बहन, मंधिरा ने मीडिया के सामने आकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, "ये सब सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पहली बात तो ये कि अगर मेरा भाई ये बातें प्रिया के साथ साझा करना चाहता तो वो तब कर देता जब उनकी शादी हुई थी। मुझे समझ नहीं आता कि वो अब यह सब क्यों खेल रही हैं। किसी के तलाक के कागजात सार्वजनिक करना गलत है।"
सवाल
मंधिरा कपूर ने बच्चों का हवाला देकर उठाया निजता का मुद्दा
मंधिरा बोलीं, "मेरा मानना है कि तलाक पूरी तरह गोपनीय होता है। करिश्मा और संजय के बच्चे हैं। ये ऐसा तलाक नहीं था, जिसमें बच्चे शामिल न हों। मुझे नहीं लगता कि इसमें उन दो लोगों के अलावा किसी और का कोई लेना-देना होना चाहिए जो इससे जुड़े हुए थे।" सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या पारिवारिक अदालती रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जा सकते हैं। मंधिरा पूरी तरह करिश्मा और अपने भाई की निजता के समर्थन में खड़ी हैं।
तलाक
कब हुआ था करिश्मा-संजय का तलाक?
बता दें कि करिश्मा और मशहूर उद्योगपति संजय कपूर का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहा। साल 2016 में जब इनका तलाक हुआ तो वो बॉलीवुड के सबसे विवादित और कड़वाहट भरे कानूनी संघर्षों में से एक था। लंबे समय तक चले आरोप-प्रत्यारोपों के बाद आखिरकार दोनों 'आपसी सहमति' से अलग हुए और अदालत ने बच्चों की कस्टडी करिश्मा को सौंप दी, लेकिन सालों बाद ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है।