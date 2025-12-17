प्रीति जिंटा हुईं 'धुरंधर' की मुरीद, कहा- आदित्य धर मेरे पास शब्द नहीं; दिल से सलाम

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। अक्षय कुमार से लेकर श्रद्धा कपूर और स्मृति ईरानी जैसी अब तक न जाने कितने कलाकार फिल्म का रिव्यू कर इसी तारीफों के पुल बांध चुके हैं। हाल ही में अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने ये फिल्म देखी और वो इसकी सराहना किए बिना नहीं रह पाईं। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसके लिए लंबा-चौड़ा नोट लिखा। प्रीति ने दिल खोलकर फिल्म की पूरी टीम की तारीफ की।

तारीफ प्रीति का दिन बना गई 'धुरंधर' प्रीति ने एक्स पर लिखा, 'आज का दिन वाकई मजेदार रहा। काफी समय बाद मैं अकेले सिनेमाघर में फिल्म देखने गई और दोपहर का शो पूरी तरह हाउसफुल था। सच कहूं तो ये सफर बेहद शानदार रहा। ये उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जो मैंने लंबे वक्त बाद देखी। फिल्म बिल्कुल सच्ची और दमदार है, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, गौरव गेरा समेत सभी कलाकारों ने शानदार अभिनय किया है।'

निर्देशन आदित्य धर के निर्देशन की भी कायल हुईं प्रीति अभिनेत्री आगे लिखती हैं, 'मुझे फिल्म का भावनात्मक और जोश से भरा संगीत बहुत पसंद आया, लेकिन सबसे ज्यादा दिल जीत लिया आदित्य धर के निर्देशन ने, जो एक तरफ सख्त है तो दूसरी तरफ भावनाओं से भरा हुआ है। 'धुरंधर' सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनी है। ये उन आम लोगों और देशभक्तों के लिए एक सम्मान और भावनात्मक संदेश है, जो बिना नाम या पहचान के देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।'

पसंद 'धुरंधर' दोबारा देखने को तैयार प्रीति प्रीति ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'साढ़े तीन घंटे कब बीत गए, पता ही नहीं चला और मैं इस फिल्म को दोबारा देखने के लिए तैयार हूं। आदित्य धर, मेरे पास सचमुच शब्द नहीं हैं। जब होंगे तो आपको फोन करके बताऊंगी कि मैंने इसे कितना पसंद किया। तब तक बस आपसे इतना कहूंगी कि इस फिल्म से मत चूकिए, जरूर देखिए। इस महान कहानी को जीवंत करने के लिए पूरी कास्ट और क्रू को मेरा दिल से सलाम।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए प्रीति जिंटा का पोस्ट Today was a fun day. After a long time I saw a movie in a theatre by myself. The afternoon show was Packed & WOW what a ride it was ! It’s probably one of the best films I have seen in a long time. Raw & real, adorned with flawless performances by @RanveerOfficial , Akshaye,… pic.twitter.com/r0AoXKsWBb — Preity G Zinta (@realpreityzinta) December 17, 2025