'बॉर्डर 2' में फिर सुनाई देगी 'संदेशे आते हैं' की गूंज, नए अंदाज में होगा रिलीज
अभिनेता सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' जनवरी, 2026 में रिलीज के लिए तैयार है। निर्माताओं ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया है, जिसे देखने के बाद लोग रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो यही चर्चा है कि 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित होने के लिए तैयार है। पता चला है कि निर्माता फिल्म के भावनात्मक पल बनाए रखने के लिए 'संदेशे आते हैं' गाने को शामिल करेंगे।
'बॉर्डर 2' टीजर लॉन्च के दौरान जब निर्माता भूषण कुमार से पूछा गया कि क्या मशहूर गाने 'संदेशे आते हैं' को सीक्वल में शामिल किया जाएगा? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 'संदेशे आते हैं' फिल्म की भावना को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा, "हमने ओरिजिनल रखा है...इस बार हमने अन्य गायकों को भी जोड़ा है। 2 जनवरी को सशस्त्र बलों के साथ लोंगेवाला में लॉन्च करेंगे। हमने कोशिश की है कि वह ओरिजिनल जैसा महसूस हो।"
जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी फिल्म 'बॉर्डर' 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी जितनी ज्यादा हिट हुई थी, उतना ही प्यार लोगों ने फिल्म के गाने 'संदेशे आते हैं' को दिया है। इस आइकॉनिक गाने को दोबारा से फिल्म का हिस्सा बनाने पर प्रशंसकों ने भी खुशी जाहिर की है। सनी की 'बॉर्डर 2' अगले साल 23 जनवरी सिनेमाघरों में को रिलीज होगी। फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी अहम किरदार में हैं।