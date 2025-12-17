'बॉर्डर 2' में फिर सुनाई देगी 'संदेशे आते हैं' गाने की गूंज

'बॉर्डर 2' में फिर सुनाई देगी 'संदेशे आते हैं' की गूंज, नए अंदाज में होगा रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 10:03 am Dec 17, 202510:03 am

क्या है खबर?

अभिनेता सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' जनवरी, 2026 में रिलीज के लिए तैयार है। निर्माताओं ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया है, जिसे देखने के बाद लोग रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो यही चर्चा है कि 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित होने के लिए तैयार है। पता चला है कि निर्माता फिल्म के भावनात्मक पल बनाए रखने के लिए 'संदेशे आते हैं' गाने को शामिल करेंगे।