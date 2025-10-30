मुंबई कॉन्सर्ट में लगा बॉलीवुड सितारों का मेला

एनरिक इग्लेसियस के मुंबई कॉन्सर्ट में लगा बॉलीवुड सितारों का मेला, गाने सुन मंत्रमुग्ध हुईं मलाइका-विद्या

लेखन ज्योति सिंह 11:17 am Oct 30, 202511:17 am

प्रसिद्ध पॉप आइकन एनरिक इग्लेसियस का मुंबई कॉन्सर्ट काफी शानदार रहा। 29 अक्टूबर की इस रंगीन शाम में कई बॉलीवुड सितारों का मेला देखने को मिला। मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में एनरिक का कॉन्सर्ट रखा गया था। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें करीब 25,000 लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा, विद्या बालन, रकुल प्रीत सिंह समेत कई सितारे शामिल हुए। कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।