एनरिक इग्लेसियस के मुंबई कॉन्सर्ट में लगा बॉलीवुड सितारों का मेला, गाने सुन मंत्रमुग्ध हुईं मलाइका-विद्या 

लेखन ज्योति सिंह
Oct 30, 2025
11:17 am
क्या है खबर?

प्रसिद्ध पॉप आइकन एनरिक इग्लेसियस का मुंबई कॉन्सर्ट काफी शानदार रहा। 29 अक्टूबर की इस रंगीन शाम में कई बॉलीवुड सितारों का मेला देखने को मिला। मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में एनरिक का कॉन्सर्ट रखा गया था। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें करीब 25,000 लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा, विद्या बालन, रकुल प्रीत सिंह समेत कई सितारे शामिल हुए। कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कॉन्सर्ट

90 मिनट तक चला एनरिक का कॉन्सर्ट

एनरिक करीब 8:30 बजे अपने बैंड मेंबर्स के साथ स्टेज पर आए। सबसे पहले उन्होंने नमस्ते मुंबई कहकर लोगों का अभिवादन किया। करीब 90 मिनट तक चले कॉन्सर्ट में गायक ने 'हीरो' 'सुबेमे ला रेडियो', 'फ्रीक', 'चेजिंग द सन' और 'बैलामोस' जैसे अपने मशहूर गाने गाए, जिसे सुनकर बॉलीवुड हसीनाएं मंत्रमुग्ध हो गईं। गुरमीत चौधरी-देबिना बनर्जी, रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला और जय भानुशाली जैसे टीवी सितारे भी कॉन्सर्ट में शामिल हुए। सभी मुस्कुराते और गानों का आनंद लेते दिखे हैं।

