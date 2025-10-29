'महाकाली' का नया पोस्टर जारी, जानिए फिल्म के मुख्य किरदार से कब मिलवाएंगे प्रशांत वर्मा

पोस्ट

पोस्ट ने प्रशंसकों को किया उत्सुक

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ''महाकाली' की टीम कल मुख्य किरदार का पहला लुक जारी करेगी... महाकाली से अक्षय खन्ना का शानदार फर्स्ट लुक जारी करने के बाद, निर्माता 30 अक्टूबर, 2025 को बड़े खुलासे की तैयारी कर रहे हैं - फिल्म के दमदार मुख्य किरदार का अनावरण।' इस पोस्ट ने फिल्म का इंतजार कर रहे लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। हालांकि, निर्माता ने 'महाकाली' की रिलीज तारीख नहीं बताई है।