'महाकाली' का नया पोस्टर जारी, जानिए फिल्म के मुख्य किरदार से कब मिलवाएंगे प्रशांत वर्मा

लेखन ज्योति सिंह
Oct 29, 2025
01:01 pm
क्या है खबर?

तेजा सज्जा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनु मैन' का निर्देशन कर चुके मशहूर निर्देशक प्रशांत वर्मा अपनी आगामी एतिहासिक फिल्म 'महाकाली' को लेकर चर्चा में हैं। पिछले महीने मेकर्स ने फिल्म से अक्षय खन्ना का पहला लुक जारी हुआ था। अभिनेता इसमें शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं। अब निर्माता ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है। 30 अक्टूबर को निर्माता बड़ा खुलासा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा, 'महाकाली' के मुख्य किरदार का खुलासा भी किया जाएगा।

पोस्ट ने प्रशंसकों को किया उत्सुक

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ''महाकाली' की टीम कल मुख्य किरदार का पहला लुक जारी करेगी... महाकाली से अक्षय खन्ना का शानदार फर्स्ट लुक जारी करने के बाद, निर्माता 30 अक्टूबर, 2025 को बड़े खुलासे की तैयारी कर रहे हैं - फिल्म के दमदार मुख्य किरदार का अनावरण।' इस पोस्ट ने फिल्म का इंतजार कर रहे लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। हालांकि, निर्माता ने 'महाकाली' की रिलीज तारीख नहीं बताई है।

