'कल्कि 2898 AD' वालों ने ऐसा क्या किया, जो चढ़ा दीपिका पादुकोण के प्रशंसकों का पारा?

दीपिका पादुकोण पिछले कुछ समय से अपनी पेशेवर जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। फिल्म ' कल्कि 2898 AD ' के बाद इस फिल्म के सीक्वल में भी वो अहम भूमिका निभाने वाली थीं, लेकिन जब दूसरे भाग से दीपिका बाहर हुईं तो उनके प्रशंसक नाराज हो गए। अब एक बार फिर ये फिल्म विवादों में आ गई है। दरअसल, फिल्म के निर्माताओं ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिससे दीपिका के प्रशंसकाें का गुस्सा सातवें आसमान पर हैं।

ट्राेलिंग दीपिका के फैंस बोले- सबसे घटिया प्रोडक्शन हाउस दीपिका के एक फैन ने देखा कि OTT वर्जन में दीपिका का नाम एंड क्रेडिट्स में नहीं है। फैन ने इसका वीडियो साझा किया तो सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई। दीपिका के समर्थन में एक यूजर ने फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती फिल्म्स को ट्रोल करते हुए लिखा, 'सबसे घटिया प्रोडक्शन हाउस।' दूसरे ने लिखा, 'क्या नाम हटाने से फिल्म में उनका असर कम हो जाएगा? सच में?' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बड़ी वाहियात और छोटी सोच है।'

नाराजगी निर्माताओं पर फूटा प्रशंसकों का गुस्सा दीपिका के प्रशंसक निर्माताओं के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक ने लिखा, 'क्रेडिट सिर्फ एक फिल्म के अंत में लगे नाम नहीं होता। वो काम की सराहना, जिम्मेदारी और सम्मान है। दीपिका ने 'कल्कि' को आकार देने में अहम भूमिका निभाई, उनका नाम क्रेडिट्स में नहीं दिखाया गया।' दीपिका इससे पहले तब विवादों में आई थीं, जब 'कल्कि' के निर्माताओं ने बयान जारी सोशल मीडिया पर बताया था कि उन्हें इसके सीक्वल से बाहर कर दिया गया है।

ट्विटर पोस्ट इस पोस्ट के बाद मची खलबली credits aren’t just names at the end of a movie. They’re acknowledgment, accountability, and respect for the work put in. When someone like Deepika Padukone, who’s played a pivotal role in shaping the emotional core of Kalki, isn’t credited even after months of OTT release pic.twitter.com/IcQOe0qSmW — Dua Padukone (@Duapadukone) October 28, 2025