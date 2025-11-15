दीपिका पादुकोण का तंज, बोलीं- 8 घंटे बहुत हैं, ज्यादा काम करने को समर्पण ना समझो
क्या है खबर?
दीपिका पादुकोण 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 AD 2' से इसलिए बाहर हुईं, क्योंकि उन्होंने दिन में 8 घंटे काम करने की मांग की थी। उन्हाेंने फिल्में छोड़ दीं, पर अपनी शर्तों के साथ समझौता नहीं किया। हाल ही में दीपिका ने एक बार फिर इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आजकल लोग जरूरत से ज्यादा काम को समर्पण और प्रतिबद्धता समझ बैठते हैं, जबकि स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे काम करना ही काफी है।
बयान
"हमने जरूरत से ज्यादा काम करने की आदत बना ली है"
हार्पर बाजार से दीपिका ने कहा, "हमने ज्यादा काम और मेहनत करने को बड़ा सामान्य समझ लिया है। आजकल हमने जरूरत से ज्यादा काम करना अपनी आदत बना लिया है। हम अक्सर मान लेते हैं कि लगातार काम करते रहना ही सच्ची लगन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर और दिमाग के लिए दिन में 8 घंटे काम करना पर्याप्त है। आप तभी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हों।"
दो टूक
मेरे ऑफिस में सिर्फ 8 घंटे काम होता है- दीपिका
दीपिका आगे कहती हैं, "थक चुके या मानसिक रूप से दबाव में आए व्यक्ति को फिर से काम पर धकेलने से किसी को भी कोई फायदा नहीं मिलता। मेरे ऑफिस में सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ 8 घंटे काम होता है। यहां नई मां और नए पिता के लिए खास सुविधाएं भी हैं। मेरा मानना है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो बच्चों को ऑफिस लाना बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।"
आगामी फिलमें
दीपिका की आने वाली 2 बड़ी फिल्में
दीपिका को जल्द ही साउथ के मशहूर निर्देशक और शाहरुख खान के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' बना चुके एटली की अगली बहुचर्चित फिल्म में देखा जाएगा, जिसमें उनकी जोड़ी पहली बार सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ बनी है। उधर शाहरुख के साथ उनकी फिल्म 'किंग' भी आ रही है, जिसे भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बताया जा रहा है। चर्चा है कि इसमें वो सुहाना खान की मां और शाहरुख की पूर्व प्रेमिका का किरदार निभाने वाली हैं।