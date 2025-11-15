दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे काम करने पर कही ये बातें (तस्वीर: एक्स/@TeamDeepikaMY_)

दीपिका पादुकोण का तंज, बोलीं- 8 घंटे बहुत हैं, ज्यादा काम करने को समर्पण ना समझो

लेखन नेहा शर्मा 02:57 pm Nov 15, 202502:57 pm

क्या है खबर?

दीपिका पादुकोण 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 AD 2' से इसलिए बाहर हुईं, क्योंकि उन्होंने दिन में 8 घंटे काम करने की मांग की थी। उन्हाेंने फिल्में छोड़ दीं, पर अपनी शर्तों के साथ समझौता नहीं किया। हाल ही में दीपिका ने एक बार फिर इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आजकल लोग जरूरत से ज्यादा काम को समर्पण और प्रतिबद्धता समझ बैठते हैं, जबकि स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे काम करना ही काफी है।