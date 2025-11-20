प्रभास की 'द राजा साब' के अधिकार बिके, जानिए कितने में हुआ सौदा
क्या है खबर?
प्रभास के दुनियाभर में कई चाहने वाले हैं। यही वजह है कि उनकी फिल्मों का लोगों में जबरदस्त खुमार होता है। फिलहाल तो अभिनेता अपनी बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' से चर्चा बटोर रहे हैं। फिल्म में उन्हें न सिर्फ एक्शन करते देखा जाएगा, बल्कि वह हॉरर का तड़का भी लगाते नजर आएंगे। ताजा जानकारी है कि रिलीज से पहले निर्माताओं ने 'द राजा साब' के उत्तरी अमेरिका अधिकार बेच दिए हैं। यह डील करोड़ों रुपये में हुई है।
कमाई
रिलीज से पहले मालामाल हुए 'द राजा साब'
ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द राजा साब' के उत्तरी अमेरिका के अधिकार लगभग 88 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं। हालांकि, आंकड़ा आधिकारिक नहीं है। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि 'द राजा साब' का बोलबाला अमेरिकी बाजार में जबरदस्त दिखाई दे रहा है। इससे पहले निर्माताओं ने 'द राजा साब' के हिंदी संस्करण के OTT अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचे थे। बताया जाता है कि यह सौदा 100 करोड़ रुपये में हुआ है।
फिल्म
'द राजा साब' के बारे में
'द राजा साब' से प्रभास फिल्मी स्क्रीन पर सबसे अलग अवतार दिखाने के लिए तैयार हैं। उनके अलावा इसमें मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, योगी बाबू और जरीना वहाब जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन मारुथि ने किया है और टी जी विश्व प्रसाद फिल्म के निर्माता हैं। 'द राजा साब' 9 जनवरी, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। निर्माता इसे हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज करेंगे।