प्रभास की 'द राजा साब' के अधिकार बिके, जानिए कितने में हुआ सौदा

लेखन ज्योति सिंह 05:40 pm Nov 20, 202505:40 pm

क्या है खबर?

प्रभास के दुनियाभर में कई चाहने वाले हैं। यही वजह है कि उनकी फिल्मों का लोगों में जबरदस्त खुमार होता है। फिलहाल तो अभिनेता अपनी बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' से चर्चा बटोर रहे हैं। फिल्म में उन्हें न सिर्फ एक्शन करते देखा जाएगा, बल्कि वह हॉरर का तड़का भी लगाते नजर आएंगे। ताजा जानकारी है कि रिलीज से पहले निर्माताओं ने 'द राजा साब' के उत्तरी अमेरिका अधिकार बेच दिए हैं। यह डील करोड़ों रुपये में हुई है।