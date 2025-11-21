प्रभास की 'द राजा साब' का नया पोस्टर जारी, इस दिन आएगा पहला गाना 'रिबेल साब' 

LOADING...
प्रभास की 'द राजा साब' का नया पोस्टर जारी (तस्वीर: एक्स/@TheRajaSaab)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 21, 2025
12:44 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास की फिल्मों का उनके प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। 'बाहुबली' जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी का हिस्सा बनने के बाद, उनकी प्रसिद्धी में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। खैर, अभिनेता अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' दर्शकों के बीच ला रहे हैं। फिल्म के टीजर और ट्रेलर ने पहले ही लोगों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया था, और अब निर्माताओं ने नया पोस्टर जारी किया है। साथ में बताया है कि फिल्म का पहला गाना कब आएगा।

पोस्टर

'द राजा साब' के नए पोस्टर में जबरदस्त लगे प्रभास

निर्माताओं की तरफ से जारी पोस्टर 'द राजा साब' के पहले सिंगल गाने 'रिबेल साब' का है। इसमें प्रभास का डांस स्टेप करते हुए जबरदस्त अंदाज दिखा रहै। निर्माताओं ने बताया है कि यह गाना 23 नवंबर को जारी होगा, और इसी के साथ प्रभास का संगीतमय सफर शुरू होगा। 'द राजा साब' 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, योगी बाबू और जरीना वहाब भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर