प्रभास की 'द राजा साब' का नया पोस्टर जारी (तस्वीर: एक्स/@TheRajaSaab)

प्रभास की 'द राजा साब' का नया पोस्टर जारी, इस दिन आएगा पहला गाना 'रिबेल साब'

लेखन ज्योति सिंह 12:44 pm Nov 21, 202512:44 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास की फिल्मों का उनके प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। 'बाहुबली' जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी का हिस्सा बनने के बाद, उनकी प्रसिद्धी में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। खैर, अभिनेता अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' दर्शकों के बीच ला रहे हैं। फिल्म के टीजर और ट्रेलर ने पहले ही लोगों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया था, और अब निर्माताओं ने नया पोस्टर जारी किया है। साथ में बताया है कि फिल्म का पहला गाना कब आएगा।