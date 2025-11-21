संजय लीला भंसाली की नई फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का ऐलान, जानिए कब होगी रिलीज
क्या है खबर?
फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली को उनके भारी-भरकम सेट वाली फिल्मों के लिए जाना जाता हैं। 'देवदास', 'रामलीला', 'पद्मावत' और 'हीरामंडी' जैसी कई बेहतरीन फिल्में-सीरीज बनाने के बाद, उनकी अगली फिल्म आने के लिए तैयार है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'लव एंड वॉर' है, जिसकी शूटिंग जारी है तो नहीं। भंसाली की इस आगामी फिल्म का नाम 'दो दीवाने सहर में' है। आइए इसके बारे में जानें।
फिल्म
वैलेंटाइन के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म
भंसाली प्रोडक्शन ने आगामी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की घोषणा वीडियो जारी कर की है। कैप्शन में लिखा, 'दो दिल, एक शहर और एक अपूर्ण पूर्ण प्रेम कहानी! इस वैलेंटाइन डे, इश्क से इश्क हो जाएगा!' फिल्म के मुख्य किरदार सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर हैं। रवि उदयवार ने निर्देशन संभाला है, जो श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' के निर्देशक रहे हैं। यह रक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बताई जा रही है, जो 20 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए घोषणा टीजर
Do dil, ek seher, aur ek imperfectly perfect prem kahani! ❤️— BhansaliProductions (@bhansali_produc) November 21, 2025
This Valentine's Day, isq se isq ho jayega! 💕#DoDeewaneसहरMein - 20th Feb 2026@SiddyChats @mrunal0801 @IlaArun2 #RaviUdyawarFilms #BhansaliProductions @ZeeStudios_ #SanjayLeelaBhansali @prerna982 #UmeshKrBansal… pic.twitter.com/ts4yt5aL8r