संजय लीला भंसाली की नई फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का ऐलान, जानिए कब होगी रिलीज

वैलेंटाइन के मौके पर रिलीज होगी ये फिल्म

भंसाली प्रोडक्शन ने आगामी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' की घोषणा वीडियो जारी कर की है। कैप्शन में लिखा, 'दो दिल, एक शहर और एक अपूर्ण पूर्ण प्रेम कहानी! इस वैलेंटाइन डे, इश्क से इश्क हो जाएगा!' फिल्म के मुख्य किरदार सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर हैं। रवि उदयवार ने निर्देशन संभाला है, जो श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' के निर्देशक रहे हैं। यह रक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बताई जा रही है, जो 20 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी।