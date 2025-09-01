LOADING...
मेना मसूद शादी के बंधन में बंधे (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@emily.shah)

'अलादीन' के अभिनेता मेना मसूद ने गर्लफ्रेंड एमिली शाह से रचाई शादी, देखिए तस्वीरें

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 01, 2025
01:45 pm
क्या है खबर?

हॉलीवुड फिल्म 'अलादीन' के अभिनेता मेना मसूद शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने इस साल जुलाई में अपनी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री एमिली शाह से गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। इस जोड़े की शादी इटली के टस्कनी में हिंदी और ईसाई रीति-रिवाजों से संपन्न हुई। अब मेना और एमिली ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर अपनी शादी का एक खूबसूरत वीडियो साझा किया है, जिस पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।

वीडियो

2023 में की थी सगाई

मेना और एमिली ने वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमारे सपनों की शादी।' इस वीडियो में इस जोड़े की शादी की खूबसूरत झलकियां दिख रही हैं। वीडियो में एमिली ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी के लिए लाल साड़ी और मेना ने शेरवानी पहनी है, जबकि ईसाई रीति-रिवाज से शादी के लिए दोनों ने सफेद रंग के कपड़े पहने दिखे। बता दें कि मेना और एमिली ने साल 2023 में सगाई की थी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तस्वीरें