'अलादीन' के अभिनेता मेना मसूद ने गर्लफ्रेंड एमिली शाह से रचाई शादी, देखिए तस्वीरें

लेखन दीक्षा शर्मा 01:45 pm Sep 01, 202501:45 pm

हॉलीवुड फिल्म 'अलादीन' के अभिनेता मेना मसूद शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने इस साल जुलाई में अपनी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री एमिली शाह से गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी। इस जोड़े की शादी इटली के टस्कनी में हिंदी और ईसाई रीति-रिवाजों से संपन्न हुई। अब मेना और एमिली ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर अपनी शादी का एक खूबसूरत वीडियो साझा किया है, जिस पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।