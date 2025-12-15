LOADING...
'मेट्रो... इन दिनों' की असफलता के बाद इन फिल्मों से तहलका मचाएंगे अली फजल
लेखन ज्योति सिंह
Dec 15, 2025
01:14 pm
क्या है खबर?

अभिनेता अली फजल को आखिरी बार फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' में देखा गया था। इसी साल 2025 में रिलीज यह फिल्म दर्शकों को लुभाने में बेअसर साबित रही। अब ताजा जानकारी है कि अली फिल्मी पर्दे पर एक नहीं, बल्कि 2 फिल्मों से तहलका मचाने की तैयारी में जुटे हैं। एक तरफ उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' है, जिसके लिए वह जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ, उन्होंने 'लाहौर 1947' का आखिरी शेड्यूल भी पूरा कर लिया है।

अपडेट

दोनों फिल्मों की शूटिंग पर आया अपडेट

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अली पिछले काफी समय से आगामी पीरियड ड्रामा फिल्म 'लाहौर 1947' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे थे। उन्होंने आखिरकार अपने हिस्से की शूटिंग को पूरा कर लिया है। इसके अलावा, उन्होंने 'मिर्जापुर: द मूवी' के मुंबई और बनारस शेड्यूल भी पूरे कर लिए हैं। जाहिर है कि वेब सीरीज 'मिर्जापुर' से अभिनेता को खूब लोकप्रियता मिली थी। जब से 'मिर्जापुर: द मूवी' की घोषणा की है, लोगों का उत्साह सांतवें आसमान पर है।

फिल्म

'लाहौर 1947' के बारे में जानिए

फिल्म 'लाहौर 1947' का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत किया जा रहा है। निर्देशक राजकुमार संतोषी हैं। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी के अलावा, अली अहम किरदार में नजर आएंगे। अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करने पर अभिनेता ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि फिल्म उनकी पिछली सभी परियोजनाओं से बिल्कुल अलग रही है। उनके लिए दिग्गज सितारों के साथ काम करना अद्भुत सफर रहा है। फिल्म की रिलीज तारीख आना बाकी है।

