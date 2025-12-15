2 फिल्मों से तहलका मचाएंगे अली फजल

'मेट्रो... इन दिनों' की असफलता के बाद इन फिल्मों से तहलका मचाएंगे अली फजल

लेखन ज्योति सिंह 01:14 pm Dec 15, 202501:14 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अली फजल को आखिरी बार फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' में देखा गया था। इसी साल 2025 में रिलीज यह फिल्म दर्शकों को लुभाने में बेअसर साबित रही। अब ताजा जानकारी है कि अली फिल्मी पर्दे पर एक नहीं, बल्कि 2 फिल्मों से तहलका मचाने की तैयारी में जुटे हैं। एक तरफ उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' है, जिसके लिए वह जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ, उन्होंने 'लाहौर 1947' का आखिरी शेड्यूल भी पूरा कर लिया है।