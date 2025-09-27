फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: 'किल' का कब्जा, श्रद्धा कपूर समेत इन सितारों को भी मिला नामांकन
क्या है खबर?
70वें हुंडई फिल्मफेयर अवाॅर्ड्स 2025 का आगाज होने वाला है। इसी के साथ गुजरात के गांधीनगर में फिर से सितारों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। इसके लिए नामांकन पाने वालों की सूची भी सामने आ गई है, जिसमें कई ऐसी फिल्में और कलाकार मौजूद हैं, जिन्हें दर्शकों ने सिर आंखों पर बैठाया। फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में इस बार करण जौहर की फिल्म 'किल' का भौकाल देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कौन, किस श्रेणी के लिए नॉमिनेट हुआ है।
रिकॉर्ड
'किल' को मिले सबसे ज्यादा 15 श्रेणियों में नामांकन
इस बार करण जौहर की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किल' को फिल्मफेयर में सबसे ज्यादा नामांकन मिले हैं, जिसने आते ही न सिर्फ दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया, बल्कि दुनियाभर के फिल्म महोत्सवों में जमकर वाहवाही लूटी। इस फिल्म को कुल 15 श्रेणियों में नामांकन मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म से लेकर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, बेस्ट डेब्यू (मेल), बेस्ट एक्शन और बेस्ट स्टोरी जैसी तमाम बड़ी श्रेणियों में फिल्म ने अपना नाम दर्ज करा लिया है।
ट्विटर पोस्ट
करण जौहर ने भी जताई खुशी
It wouldn’t be wrong to say that your love for our stories has been ‘KILL’ing us…making every nomination, every beat of Bad Newz, and every Jigra moment feel even more magical💜✨#FilmfareAwards2025 pic.twitter.com/UswYLOTZxj— Dharma Productions (@DharmaMovies) September 26, 2025
बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की सूची में कौन?
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में अभिषेक बच्चन को (आई वॉन्ट टू टॉक) अजय देवगन (मैदान) अक्षय कुमार (सरफिरा), ऋतिक रोशन (फाइटर), कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) और राजकुमार राव को 'स्त्री 2' के लिए नामांकन मिला है। उधर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की दौड़ में श्रद्धा कपूर 'स्त्री 2' के लिए नामित हुई हैं, वहीं आलिया भट्ट (जिगरा), करीना कपूर (द बकिंघम मर्डर्स), तब्बू (क्रू), यामी गौतम (आर्टिकल 370) और कृति सैनन (तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया) के लिए नामित हुई हैं।
बेस्ट फिल्म
सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की दौड़ में इनके बीच होगा मुकाबला
फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में यामी की 'आर्टिकल 370', कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 3', राघव जुयाल और लक्ष्य लालवानी की 'किल', किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2 शामिल है। उधर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में 'आर्टिकल 370' के आदित्य सुहास जंभाले से लेकर अमर कौशिक (स्त्री 2), अनीस बज्मी (भूल भुलैया 3), किरण राव (लापता लेडीज) और निखिल नागेश भट्ट (किल) ने अपनी जगह बनाई है।
सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका
सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिकाओं की दाैड़ में शामिल ये कलाकार
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं की सूची में पंकज त्रिपाठी (स्त्री 2) परेश रावल (सरफिरा) आर माधवन (शैतान) राघव जुयाल (किल) और रवि किशन (लापता लेडीज) शामिल हैं। उधर सवश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में अहिल्या बमरू को फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए नामित किया गया है तो अभिनेत्री छाया कदम ने फिल्म 'लापता लेडीज' के लिए नामांकन हासिल किया है। इस सूची में जानकी बोदीवाला (शैतान) माधुरी दीक्षित (भूल भुलैया 3) प्रियामणि (आर्टिकल 370) का नाम भी शुमार है।