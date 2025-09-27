फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में किसे, किस श्रेणी में मिला नामांकन? (तस्वीर: एक्स/@DharmaMovies)

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: 'किल' का कब्जा, श्रद्धा कपूर समेत इन सितारों को भी मिला नामांकन

लेखन नेहा शर्मा 12:13 pm Sep 27, 202512:13 pm

क्या है खबर?

70वें हुंडई फिल्मफेयर अवाॅर्ड्स 2025 का आगाज होने वाला है। इसी के साथ गुजरात के गांधीनगर में फिर से सितारों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। इसके लिए नामांकन पाने वालों की सूची भी सामने आ गई है, जिसमें कई ऐसी फिल्में और कलाकार मौजूद हैं, जिन्हें दर्शकों ने सिर आंखों पर बैठाया। फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में इस बार करण जौहर की फिल्म 'किल' का भौकाल देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कौन, किस श्रेणी के लिए नॉमिनेट हुआ है।