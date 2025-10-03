'OG' को लेकर आया बड़ा अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@pawankalyan.konidhela)

पवन कल्याण 'OG' की सफलता के बाद ला रहे प्रीक्वल और सीक्वल? जानिए क्या है अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 06:48 pm Oct 03, 202506:48 pm

क्या है खबर?

पवन कल्याण की हालिया रिलीज फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। 25 सितंबर को रिलीज इस फिल्म की सफलता पर अभिनेता ने भी खुशी जाहिर की। एक कार्यक्रम के दौरान पवन ने कुछ ऐसा कहा जिससे कयास लगाए जाने लगे कि 'दे कॉल हिम OG' का प्रीक्वल और सीक्वल आना तय है। दरअसल, पवन ने 'OG' की दुनिया को कायम रखने की बात कही है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।