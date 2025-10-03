पवन कल्याण 'OG' की सफलता के बाद ला रहे प्रीक्वल और सीक्वल? जानिए क्या है अपडेट
क्या है खबर?
पवन कल्याण की हालिया रिलीज फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। 25 सितंबर को रिलीज इस फिल्म की सफलता पर अभिनेता ने भी खुशी जाहिर की। एक कार्यक्रम के दौरान पवन ने कुछ ऐसा कहा जिससे कयास लगाए जाने लगे कि 'दे कॉल हिम OG' का प्रीक्वल और सीक्वल आना तय है। दरअसल, पवन ने 'OG' की दुनिया को कायम रखने की बात कही है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
बयान
निर्देशक संग पहली मुलाकात को किया याद
'दे कॉल हिम OG' की सक्सेस मीट में पवन ने निर्देशक सुजीत संग पहली मुलाकात याद की। उन्होंने कहा, "कहानी लिखना आसान है लेकिन पर्दे पर दिखाना मुश्किल है। शुरू में मुझे OG की पूरी कहानी पता नहीं थी। सुजीत ने कहा कि मुझे जापानी गैंगस्टर दिखना है। उसके हाथ में तलवार और बंदूक होगी।" उन्होंने कहा, "जब मैंने अपने बेटे को खुशी से कहानी पढ़ते हुए देखा तब समझ आया कि कहानी आज की पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है।"
OG
सीक्वल और प्रीक्वल पर दिया संकेत
पवन ने आगे कहा, "OG ने मुझे आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के साथ-साथ फिल्में जारी रखने की प्रेरणा भी दी है। इसलिए मैंने सुजीत से कहा कि वह मुझे प्रीक्वल और सीक्वल पर काम करने दें। OG ने मुझे फिल्में करने की प्रेरणा दी है। मैं OG की दुनिया को जारी रखना चाहता हूं।" 'दे कॉल हिम OG' में अभिनेता इमरान हाशमी भी हैं। इससे उन्होंने दक्षिण सिनेमा में डेब्यू किया है।