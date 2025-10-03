काजोल का वीडियो हुआ वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kajol)

काजोल के साथ दुर्गा पूजा में हुई गलत हरकत? वीडियो देख लोगों का ठनका माथा

लेखन ज्योति सिंह 05:43 pm Oct 03, 202505:43 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल इस वक्त चर्चाओं में छाई हुई हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है। इसमें काजोल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वह खुद भी असहज हो गईं। दुर्गा पूजा पंडाल का वीडियो है जिसमें अभिनेत्री विजय दशमी के मौके पर वहां मौजूद थीं। वीडियो में उन्हें सीढ़ियों से उतरते हुए देखा जा सकता है। उस दौरान एक शख्स उन्हें गलत तरीके से छूता दिखा। ये देखकर लोग भी दंग रह गए।