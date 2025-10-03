काजोल के साथ दुर्गा पूजा में हुई गलत हरकत? वीडियो देख लोगों का ठनका माथा
बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल इस वक्त चर्चाओं में छाई हुई हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है। इसमें काजोल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वह खुद भी असहज हो गईं। दुर्गा पूजा पंडाल का वीडियो है जिसमें अभिनेत्री विजय दशमी के मौके पर वहां मौजूद थीं। वीडियो में उन्हें सीढ़ियों से उतरते हुए देखा जा सकता है। उस दौरान एक शख्स उन्हें गलत तरीके से छूता दिखा। ये देखकर लोग भी दंग रह गए।
गुस्से से शख्स को घूरती दिखीं काजोल
जिस वक्त शख्स काजोल को गलत तरीके से छूता है, उसी वक्त अभिनेत्री उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे गुस्से से घूरती हैं। हालांकि, वीडियो में शख्स का पता नहीं चल पाया है। अभिनेत्री के प्रशंसक भी ये देखने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक ने लिखा, 'हमेशा काजोल के साथ ऐसा क्यों होता है?' दूसरे ने लिखा, 'ये बहुत गलत है। उसे सबक सिखाने की जरूरत है।' काजोल का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
#Kajol pic.twitter.com/ei7bSSmUit— jyoti singh (@jyotisingh24061) October 3, 2025