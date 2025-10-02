बॉक्स ऑफिस पर 7वें दिन कैसा रहा 'OG' का हाल? जानिए अब तक का कारोबार
क्या है खबर?
दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' का जादू बॉक्स ऑफिस पर फीका पड़ने लगा है। 25 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने 7 दिन पूरे कर लिए हैं। 'दे कॉल हिम OG' ने अन्य दिनों के मुकाबले में 1 अक्टूबर को अब तक का सबसे कम कारोबार किया है। फिल्म ने 7वें दिन कितनी कमाई की, इसके आंकड़े सामने आ चुके हैं।
कारोबार
'दे कॉल हिम OG' ने भारत में की इतनी कमाई
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'दे कॉल हिम OG' ने रिलीज के 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं को मिलाकर कुल 7 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। छठे दिन इस फिल्म ने सभी भाषाओं के साथ 7.25 करोड़ रुपये का काराेबार किया था। रिलीज के 7 दिनों में 'दे कॉल हिम OG' ने भारत में 161.85 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। इस फिल्म के जरिए इमरान हाशमी ने तेलुगू सिनेमा में कदम रखा है।
मुकाबला
इन 2 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर 'OG' का मुकाबला
पवन की फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने ऋषभ शेट्टी आ गए हैं। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर- 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। इसके अलावा वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी सिनेमाघरों में आ चुकी है। अब देखना ये होगा इन दोनों फिल्मों के आने से 'OG' का कारोबार कितना प्रभावित होता है।