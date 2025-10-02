बॉक्स ऑफिस पर 7वें दिन कैसा रहा 'OG' का हाल? जानिए अब तक का कारोबार

कारोबार

'दे कॉल हिम OG' ने भारत में की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'दे कॉल हिम OG' ने रिलीज के 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं को मिलाकर कुल 7 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। छठे दिन इस फिल्म ने सभी भाषाओं के साथ 7.25 करोड़ रुपये का काराेबार किया था। रिलीज के 7 दिनों में 'दे कॉल हिम OG' ने भारत में 161.85 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। इस फिल्म के जरिए इमरान हाशमी ने तेलुगू सिनेमा में कदम रखा है।