'OG' स्टार पवन कल्याण की 5 जबरदस्त फिल्में, 1 से चमका करीना कपूर का करियर

साउथ के पावर स्टार पवन कल्याण ने अपनी फिल्म ' दे कॉल हिम OG ' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही इतिहास रच दिया है। फिल्म ने पहले दिन 90 करोड़ रुपये कमाकर इस साल की सबसे कमाऊ फिल्में 'छावा' से लेकर मोहित सूरी की 'सैयारा' तक तो पीछे छोड़ दिया है। आइए इसी बीच जानें पवन की उन 5 धमाकेदार फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ बढ़िया कमाई की, बल्कि पवन भी पर्दे पर छा गए।

#1 'थाेली प्रेमा' साल 1998 में पवन फिल्म 'थाेली प्रेमा' लेकर आए थे, जिसे IMDb पर 8.3 रेटिंग मिली है। ये तेलुगू रोमांटिक ड्रामा फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे यादगार रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है। इसने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 स्टेट नंदी अवॉर्ड जीते थे। भारत के 30वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। जियो हॉस्टार और यूट्यूब पर ये फिल्म मौजूद है।

जानकारी 'थाेली प्रेमा' का हिंदी रीमेक थी करीना की ये सुपरहिट फिल्म 'थाेली प्रेमा' की लोकप्रियता देख इसे एक ओर जहां तमिल में डब किया गया, वहीं हिंदी में 'मुझे कुछ कहना है' नाम से इसका रीमेक बना, जिससे तुषार कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा और करीना कपूर के करियर में भी चार चांद लग गए।

#2 'कुशी' साल 2001 में आई पवन की 'कुशी' को IMDb पर 8.1 रेटिंग मिली है। इसमें अभिनेत्री भूमिका चावला उनके साथ थीं। ये उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगू फिल्म बनकर उभरी। 'कुशी' को 31 दिसंबर, 2022 में 4K में फिर से रिलीज किया गया था और इसने इस मामले में पवन की ही दोबारा रिलीज हुई फिल्म 'जलसा' को पीछे छोड़ते हुए री-रिलीज पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगू फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

#3 'गब्बर सिंह' पवन ने साउथ की कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजा, लेकिन 2011 के आसपास उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और ये वो समय था, जब उन्हें एक अदद हिट की दरकार थी। ऐसे में सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दबंग' पवन के डूबते करियर के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई थी। दरअसल, इसी फिल्म के तेलुगू रीमेक 'गब्बर सिंह' ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने उनका करियर फिर से खड़ा किया। इस फिल्म को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है।