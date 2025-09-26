समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से जुड़ा है मामला

लेखन दीक्षा शर्मा 12:18 pm Sep 26, 202512:18 pm

क्या है खबर?

पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। उन्होंने आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनकी छवि को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से समीर को तगड़ा झटका लगा है। आइए जानें अदालत ने क्या कहा।