समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से जुड़ा है मामला
क्या है खबर?
पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। उन्होंने आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनकी छवि को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से समीर को तगड़ा झटका लगा है। आइए जानें अदालत ने क्या कहा।
बयान
दिल्ली में दायर क्यों की याचिका?
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को समीर को झटका देते हुए आर्यन की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि ये याचिका विचारणीय नहीं है। मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि जब विवाद मुंबई से जुड़ा है तो यह याचिका दिल्ली में क्यों दायर की गई? अदालत ने समीर को उनकी याचिका में संशोधन करने का आदेश जारी किया।
याचिका
समीर ने लगाया ये आरोप
समीर ने दिल्ली हाई कोर्ट में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। उनका आरोप है कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में झूठी, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक सामग्री है, जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। बता दें कि 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के निर्देशक आर्यन खान हैं। इस सीरीज के जरिए उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है।