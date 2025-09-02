'OG' से पवन कल्याण की पहली झलक आई सामने, इमरान हाशमी का भी दिखा धांसू अवतार
तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण 2 सितंबर (मंगलवार) को 54 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर उनके प्रशंसकों को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, पवन की आने वाली फिल्म 'दे कॉल हिम OG' से उनकी पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धाकड़ अवतार दिख रहा है। निर्माताओं ने फिल्म 'OG' का पहला वीडियो साझा किया है, जिसमें वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं।
इमरान हाशमी का दिखा धाकड़ अवतार
सामने आए वीडियो में इमरान हाशमी की भी झलक दिख रही है। उनके धाकड़ अवतार ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। पवन और इमरान आमने-सामने दिख रहे हैं। दोनों की भिड़ंत देखने लायक है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए इमरान तेलुगु सिनेमा में कदम रख रहे हैं। 'दे कॉल हिम OG' में प्रियंका मोहन भी अहम भूमिका निभा रही हैं। 250 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म 25 सितंबर, 2025 को रिलीज होगी।
Happy Birthday OG 😈— Emraan Hashmi (@emraanhashmi) September 2, 2025
Tvaralo kaluddam…..#HBDOGLoveOmi
