'OG' से पवन कल्याण की पहली झलक आई सामने, इमरान हाशमी का भी दिखा धांसू अवतार 

OG

इमरान हाशमी का दिखा धाकड़ अवतार

सामने आए वीडियो में इमरान हाशमी की भी झलक दिख रही है। उनके धाकड़ अवतार ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। पवन और इमरान आमने-सामने दिख रहे हैं। दोनों की भिड़ंत देखने लायक है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए इमरान तेलुगु सिनेमा में कदम रख रहे हैं। 'दे कॉल हिम OG' में प्रियंका मोहन भी अहम भूमिका निभा रही हैं। 250 करोड़ रुपये की लागत में बनी यह फिल्म 25 सितंबर, 2025 को रिलीज होगी।