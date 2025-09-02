99 रुपये में देखें 'परम सुंदरी' (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sidmalhotra)

'परम सुंदरी': निर्माताओं ने दर्शकों को दिया खास तोहफा, 100 रुपये में कम में देखें फिल्म

लेखन दीक्षा शर्मा 03:05 pm Sep 02, 202503:05 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'परम सुंदरी' बीते 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 4 दिन में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30.25 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। हालांकि, चौथे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई। अब इस बीच निर्माताओं ने दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, 2 सितंबर (मंगलवार) को आप इस फिल्म को केवल 99 रुपये देख सकते हैं।