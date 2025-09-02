'परम सुंदरी': निर्माताओं ने दर्शकों को दिया खास तोहफा, 100 रुपये में कम में देखें फिल्म
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'परम सुंदरी' बीते 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 4 दिन में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30.25 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। हालांकि, चौथे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई। अब इस बीच निर्माताओं ने दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, 2 सितंबर (मंगलवार) को आप इस फिल्म को केवल 99 रुपये देख सकते हैं।
निर्माताओं ने साझा किया पोस्टर
निर्माताओं ने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'हफ्ते के बीच में उदासी? हमारी नजर में नहीं, हम सिर्फ हफ्ते के बीच में प्यार में यकीन रखते हैं। ब्लॉकबस्टर मंगलवार आ गया है, चुनिंदा मल्टीप्लेक्स में टिकट 99 से शुरू, अभी बुक करें।' गौरतलब है कि 'परम सुंदरी' के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है, जिन्हें अभिषेक बच्चन की फिल्म 'दसवीं' के लिए जाना जाता है। दिनेश विजान ने इस फिल्म का निर्माण किया है।
ट्विटर पोस्ट
Midweek blues? Not on our watch, we only believe in midweek pyaar! 🥰— Maddockfilms (@MaddockFilms) September 2, 2025
Blockbuster Tuesday is here, tickets starting at ₹99 across selective multiplexes, book now! 💕
Experience the love on the big screen - #ParamSundariInCinemasNow
Book your tickets now!
🔗 -… pic.twitter.com/S8uLELpiGr