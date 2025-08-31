पत्रलेखा ने साझा किया पति राजकुमार राव का मस्ती भरा डांस वीडियो, जन्मदिन पर लुटाया प्यार

नोट

मेरे सबसे अच्छे दोस्त- पत्रलेखा

पत्रलेखा ने लिखा, 'मेरे सबसे अच्छे पति, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरी ताकत और उस इंसान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन पर मुझे बेहद गर्व है। मैं तुमसे प्यार करती हूं।' बता दें कि राजकुमार और पत्रलेखा जल्द माता-पिता बनने वाले हैं। उन्होंने इस साल जुलाई में यह खुशखबरी अपने प्रशंसकों के साथ साझा की थी। पत्रलेखा और राजकुमार ने 15 नवंबर, 2021 को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई थी।