पत्रलेखा ने साझा किया पति राजकुमार राव का मस्ती भरा डांस वीडियो, जन्मदिन पर लुटाया प्यार
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव रविवार (31 अगस्त) को 41 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर अभिनेत्री पत्रलेखा ने अपने पति को बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पत्रलेखा ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें राजकुमार गाने 'ओ बेटा जी' पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ पत्रलेखा ने राजकुमार पर प्यार लुटाते हुए एक खूबसूरत नोट भी लिखा है।
नोट
मेरे सबसे अच्छे दोस्त- पत्रलेखा
पत्रलेखा ने लिखा, 'मेरे सबसे अच्छे पति, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरी ताकत और उस इंसान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन पर मुझे बेहद गर्व है। मैं तुमसे प्यार करती हूं।' बता दें कि राजकुमार और पत्रलेखा जल्द माता-पिता बनने वाले हैं। उन्होंने इस साल जुलाई में यह खुशखबरी अपने प्रशंसकों के साथ साझा की थी। पत्रलेखा और राजकुमार ने 15 नवंबर, 2021 को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Wife Patralekhaa has the sweetest wish for Rajkummar Rao’s birthday. Here’s wishing the actor a happy birthday 🫶🏻#RajkummarRao #patralekha #birthday pic.twitter.com/ioU73qtdJ8— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 31, 2025