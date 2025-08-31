सनी लियोनी ने अपने परिवार के साथ किए लालबागचा राजा के दर्शन, देखिए वीडियो
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेत्री सनी लियोनी ने 31 अगस्त को अपने पति डेनियल वेबर और तीनों बच्चों निशा, नोआ और अशर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए। इस दौरान सनी गणपति बप्पा की भक्ति में लीन दिखीं। सनी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिनेत्री अपने परिवार के साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं।
वीडियो
प्रशंसकों से की मुलाकात
सामने आए वीडियो में सनी और डेनियल अपने बच्चों को एक-एक करके उठाते हैं और उन्हें बप्पा का आशीर्वाद दिलाते हैं। इसके बाद इस जोड़ी गणपति बप्पा के चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पंडाल के बाहर निकलने के बाद सनी ने अपने प्रशंसकों के तस्वीरें भी खिंचवाई और उनका अभिवादन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की हैं। प्रशंसक सनी की सादगी और भक्ति भाव की खूब तारीफ कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
VIDEO | Mumbai: Actress Sunny Leone, along with her family, offers prayers at Lalbaugcha Raja during the ongoing Ganesh Chaturthi celebrations.#Ganeshotsav #GaneshChaturthi2025 #Mumbai— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/KQkUikl2P6