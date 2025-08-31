सनी लियोनी ने अपने परिवार के साथ किए लालबागचा राजा के दर्शन, देखिए वीडियो 

LOADING...
सनी लियोनी ने किए लालबागचा राजा के दर्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sunnyleone)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 31, 2025
06:26 pm
गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेत्री सनी लियोनी ने 31 अगस्त को अपने पति डेनियल वेबर और तीनों बच्चों निशा, नोआ और अशर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए। इस दौरान सनी गणपति बप्पा की भक्ति में लीन दिखीं। सनी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिनेत्री अपने परिवार के साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं।

प्रशंसकों से की मुलाकात

सामने आए वीडियो में सनी और डेनियल अपने बच्चों को एक-एक करके उठाते हैं और उन्हें बप्पा का आशीर्वाद दिलाते हैं। इसके बाद इस जोड़ी गणपति बप्पा के चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पंडाल के बाहर निकलने के बाद सनी ने अपने प्रशंसकों के तस्वीरें भी खिंचवाई और उनका अभिवादन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की हैं। प्रशंसक सनी की सादगी और भक्ति भाव की खूब तारीफ कर रहे हैं।

