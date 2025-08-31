सनी लियोनी ने अपने परिवार के साथ किए लालबागचा राजा के दर्शन, देखिए वीडियो 

वीडियो

प्रशंसकों से की मुलाकात

सामने आए वीडियो में सनी और डेनियल अपने बच्चों को एक-एक करके उठाते हैं और उन्हें बप्पा का आशीर्वाद दिलाते हैं। इसके बाद इस जोड़ी गणपति बप्पा के चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पंडाल के बाहर निकलने के बाद सनी ने अपने प्रशंसकों के तस्वीरें भी खिंचवाई और उनका अभिवादन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की हैं। प्रशंसक सनी की सादगी और भक्ति भाव की खूब तारीफ कर रहे हैं।