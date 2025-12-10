'पठान 2' पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, खुशी से झूम उठेंगे शाहरुख के फैंस
क्या है खबर?
शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। साल 2023 में इस फिल्म ने आते ही टिकट खिड़की पर कमाल कर दिया था और अब जो खबर आ रही है, उससे फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दरअसल, शाहरुख फिल्म 'पठान' का सीक्वल 'पठान 2' लेकर आ रहे हैं। फिल्म से जुड़ा एक ऐसा अपडेट आया है, जिससे शाहरुख के प्रशंसकों का दिन बन जाएगा।
ऐलान
जल्द आ रही है 'पठान 2'
अब 'पठान 2' आ रही है और ये उम्मीद से जल्दी रिलीज होगी। ये घोषणा दुबई में शाहरुख के नाम पर बने टॉवर लॉन्च के दौरान की गई। टॉवर बनाने वाले डेवलपर ने कहा कि कोई बड़ी हिट फिल्म होती है तो उसका सीक्वल बनता है, जैसे पठान और अब पठान 2 आ रही है। सूत्रों के अनुसार, फिल्म की शूटिंग अगले साल चिली में शुरू होगी। पठान 2 आने वाली फिल्म 'टाइगर वर्सेज पठान' की नींव भी रखेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
PATHAAN is BACK 🔥😳— Pan India Review (@PanIndiaReview) December 9, 2025
ALL TIME GROSSER & the HIGHEST GROSSER from the Spy Universe to gets SEQUEL - #Pathaan2 ❤️😎#ShahRukhKhan movie likely to start next year after #Alpha release 😱😎
After #Dhurandhar the expectations from Spy movies are SKY HIGH 🙏🏻pic.twitter.com/hbq26aDOgj
बयान
शाहरुख के करियर का सबसे खास समय
शाहरुख ने कहा कि उनके लिए ये समय बहुत खास है। एक ओर लंदन में उनकी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मूर्ति लगी। दूसरी ओर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और अब दुबई में उनके नाम का टावर बन गया। इन सब वजहों से शाहरुख को लगता है कि उनके माता-पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्ग से उन पर गर्व कर रहे होंगे। उनके लिए ये बेहद भावनात्मक और जिंदगी बदल देने वाला अनुभव है।
उत्साह
शाहरुख फिर करेंगे ब्लॉकबस्टर धमाका
शाहरुख की फिल्म 'पठान' ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी और अब जबकि शाहरुख की मौजूदगी में पठान 2 पर मोहर लग चुकी है तो प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर फैंस उत्साह जाहिर कर रहे हैं। एक ने लिखा, 'स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म का सीक्वल, ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है।' एक कमेंट है, 'किंग खान फिर आ रहे सबकी छुट्टी करने।' एक ने लिखा, 'एक और ब्लॉकबस्टर तैयार।'
आगामी फिल्म
'किंग' लेकर आ रहे शाहरुख
शाहरुख इन दिनों अपनी नई फिल्म 'किंग' की तैयारी में व्यस्त हैं। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जिन्होंने 'पठान' बनाई थी। लगभग 350 करोड़ रुपये के बजट में बन रही 'किंग' भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म होगी। इसमें पहली बार शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। इसके अलावा दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख की पूर्व प्रेमिका का किरदार निभा रही हैं, वहीं अभिषेक बच्चन इस फिल्म के विलेन होंगे।