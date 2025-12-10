'पठान 2' पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, खुशी से झूम उठेंगे शाहरुख के फैंस

शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ' पठान ' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। साल 2023 में इस फिल्म ने आते ही टिकट खिड़की पर कमाल कर दिया था और अब जो खबर आ रही है, उससे फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दरअसल, शाहरुख फिल्म 'पठान' का सीक्वल 'पठान 2' लेकर आ रहे हैं। फिल्म से जुड़ा एक ऐसा अपडेट आया है, जिससे शाहरुख के प्रशंसकों का दिन बन जाएगा।

ऐलान जल्द आ रही है 'पठान 2' अब 'पठान 2' आ रही है और ये उम्मीद से जल्दी रिलीज होगी। ये घोषणा दुबई में शाहरुख के नाम पर बने टॉवर लॉन्च के दौरान की गई। टॉवर बनाने वाले डेवलपर ने कहा कि कोई बड़ी हिट फिल्म होती है तो उसका सीक्वल बनता है, जैसे पठान और अब पठान 2 आ रही है। सूत्रों के अनुसार, फिल्म की शूटिंग अगले साल चिली में शुरू होगी। पठान 2 आने वाली फिल्म 'टाइगर वर्सेज पठान' की नींव भी रखेगी।

बयान शाहरुख के करियर का सबसे खास समय शाहरुख ने कहा कि उनके लिए ये समय बहुत खास है। एक ओर लंदन में उनकी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मूर्ति लगी। दूसरी ओर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और अब दुबई में उनके नाम का टावर बन गया। इन सब वजहों से शाहरुख को लगता है कि उनके माता-पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्ग से उन पर गर्व कर रहे होंगे। उनके लिए ये बेहद भावनात्मक और जिंदगी बदल देने वाला अनुभव है।

उत्साह शाहरुख फिर करेंगे ब्लॉकबस्टर धमाका शाहरुख की फिल्म 'पठान' ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी और अब जबकि शाहरुख की मौजूदगी में पठान 2 पर मोहर लग चुकी है तो प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर फैंस उत्साह जाहिर कर रहे हैं। एक ने लिखा, 'स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म का सीक्वल, ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है।' एक कमेंट है, 'किंग खान फिर आ रहे सबकी छुट्टी करने।' एक ने लिखा, 'एक और ब्लॉकबस्टर तैयार।'