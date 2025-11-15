शाहरुख खान ने रचा इतिहास, बने ऐसे पहले अभिनेता; जिनके नाम पर दुबई में बना टावर
क्या है खबर?
शाहरुख खान ने अपने जीवन में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं और अब एक बार फिर उन्होंने इतिहास रच दिया है। दुबई में उनके नाम पर एक भव्य टॉवर 'Shahrukhz By Danube' लॉन्च हुआ है और इसी के साथ वो ऐसे पहले अभिनेता बन गए हैं, जिनके नाम पर विदेश में टॉवर तैयार किया गया है। इस टॉवर में शाहरुख खान की प्रतिमा भी होगी, जो यकीनन दुनियाभर में उनके प्रशंसकों के लिए आकर्षण का खास केंद्र बनने वाली है।
लॉन्चिंग
फराह खान की मौजूदगी में मुंबई में हुआ टावर लॉन्चिंग इवेंट
डैन्यूब ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन रिजवान सजन ने मुंबई में 14 नवंबर को एक इवेंट के दौरान शाहरुख के नाम पर टावर लॉन्च किया। शाहरुख ने खुद 'Shahrukhz By Danube' के लॉन्च के मौके पर शिरकत की और अपनी मजेदार बातों से सबका दिल जीत लिया। इस इवेंट में कोरियोग्राफर फराह खान भी मौजूद थीं। शाहरुख ने फिर कहा, "मैं ईद के चांद जैसा हो गया हूं। बाहर कम आता हूं, लेकिन जब आता हूं, तब कमाल आता हूं!"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Mumbai witnessed magic today — Rizwan Sajan with King Khan and Farah Khan as ShahRukhKhan by Danube was launched in style!@iamsrk #KING #KINGTitleReveal #ShahRukhKhan #SRK #SiddharthAnand #KingKhan #SRKUniverse #GlobalStar #IAmKING #DanubeProperties #SRKTow pic.twitter.com/iuCcbS7Jvv— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 14, 2025
प्रोजेक्ट
टावर की कीमत 4,000 करोड़
शाहरुख के नाम पर बन रहे टावर में हेलीपैड और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं होंगी। इस प्रोजेक्ट के 3 से 4 साल में तैयार होने की उम्मीद है। इसकी एंट्रेंस में शाहरुख की एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी, जहां लोग फोटो ले सकेंगे। डैन्यूब प्रॉपर्टीज दुबई की मशहूर शेख जायेद रोड पर ये कमर्शियल टॉवर तैयार कर रही है, जिसकी कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपये है। भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसे मुंबई में लॉन्च किया गया।
ट्विटर पोस्ट
लॉन्चिंग इवेंट से शाहरुख खान की तस्वीरें
The Man Simply Does Not Miss a Single Frame 🔥 Perfect, Always 💯@iamsrk #KING #KINGTitleReveal #ShahRukhKhan #SRK #SiddharthAnand #KingKhan #SRKUniverse #GlobalStar #IAmKING #DanubeProperties #SRKTower pic.twitter.com/mi9NuG3KFi— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 14, 2025
गर्व
"मेरी मां जिंदा होती तो बहुत खुश होती"
जब शाहरुख से पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है तो वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, "मैं क्या कहूं? अगर मेरी मां जिंदा होती तो ये देखकर बड़ी खुश होती। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है।" उन्होंने मजाक में कहा कि वो अपने बच्चों को दिखाएंगे कि उनके नाम की बिल्डिंग दुबई में खड़ी है। शाहरुख बोले, "भले ही बिल्डिंग रिजवान भाई की है, लेकिन मेरा नाम लिखा होगा, इसलिए इसे मैं अपनी बिल्डिंग कहूंगा।"
वर्कफ्रंट
भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म लेकर आ रहे शाहरुख
काम के मोर्चे पर बात करें तो शाहरुख फिल्म 'किंग' की तैयारी में व्यस्त हैं, जिसका निर्देशन 'पठान' वाले निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। 350 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'किंग' को भारत की सबसे महंगी एक्शन फिल्म बताया जा रहा है। ये पहला मौका होगा, जब बड़े पर्दे पर शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण इसमें शाहरुख की पूर्व प्रेमिका की भूमिका में होंगी, वहीं अभिषेक बच्चन फिल्म के विलेन हैं।