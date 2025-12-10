'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने पिता विनोद खन्ना के डांस की उतारी नकल? वीडियो आया सामने

प्रतिक्रिया

दिवंगत अभिनेता के डांस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर दिवंगत अभिनेता विनोद का पुराना डांस वीडियो साझा किया है। उसने कैप्शन दिया, 'कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया कि अक्षय ने धुरंधर में अपने पिता की नकल की है।' दूसरे ने लिखा, 'विनोद खन्ना वाकई में अब तक के सबसे खूबसूरत अभिनेता थे!' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जैसा बाप, वैसा बेटा।' रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मार्च, 2026 में इसका सीक्वल 'रिवेंज' आएगा।