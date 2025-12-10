'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने पिता विनोद खन्ना के डांस की उतारी नकल? वीडियो आया सामने
क्या है खबर?
बॉलीवुड की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' इस वक्त लोगों की जुबान पर है। फिल्म का गाना 'फा9ला' सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय खन्ना का डांस देख लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। बताया जाता है कि बिना कोरियोग्राफी, अक्षय ने अपने मन से यह डांस किया था। इस बीच, दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना का पुराना डांस वीडियो सामने आया है। इसे देखकर लोगों को लगता है कि अक्षय ने अपने पिता का डांस कॉपी किया है।
प्रतिक्रिया
दिवंगत अभिनेता के डांस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया
एक यूजर ने सोशल मीडिया पर दिवंगत अभिनेता विनोद का पुराना डांस वीडियो साझा किया है। उसने कैप्शन दिया, 'कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया कि अक्षय ने धुरंधर में अपने पिता की नकल की है।' दूसरे ने लिखा, 'विनोद खन्ना वाकई में अब तक के सबसे खूबसूरत अभिनेता थे!' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जैसा बाप, वैसा बेटा।' रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। मार्च, 2026 में इसका सीक्वल 'रिवेंज' आएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए डांस वीडियो
NVM I got it, Akshaye Khanna has copied his father in Dhurandhar. https://t.co/Nq36MavWaK pic.twitter.com/H0dU0hb36R— Shah (@Shahhoon1) December 9, 2025