परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' पर बवाल, भाजपा प्रवक्ता ने इस मामले में की शिकायत
क्या है खबर?
अभिनेता परेश रावल की आगामी फिल्म 'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंस गई है। पहले आरोप लगा था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। ताजा अपडेट है कि भाजपा प्रवक्ता रजनीश सिंह ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में फिल्म पर प्रतिबंध की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। दावा है कि फिल्म, मई 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में उनकी तरफ से दायर याचिका पर आधारित है।
मामला
भाजपा प्रवक्ता ने याचिका में कही ये बात
भाजपा प्रवक्ता रजनीश ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से शिकायत में कहा, "मैंने ताजमहल में 22 बंद कमरों को खोलने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। मेरी मंशा परदर्शिता सुनिश्चित करना और ऐतिहासिक तथ्यों का सत्यापन करना था। मुझे पता चला है कि फिल्म द ताज स्टोरी मेरी याचिका के विषय पर आधारित है।" उन्होंने कहा, "यह मेरे बौद्धिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायिक मामले का व्यावसायिक उपयोग भी अनुचित है।"
रिलीज
इस दिन रिलीज हो रही परेश की फिल्म
भाजपा प्रवक्ता ने CBFC से मांग करते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, फिल्म के प्रचार और प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए। इससे पहले, शकील अब्बास नाम के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में 'द ताज स्टोरी' के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। अदालत ने याचिका पर जल्द सुनवाई की संभावना जताई है। परेश की फिल्म 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।