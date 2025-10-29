परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' पर बवाल, भाजपा प्रवक्ता ने इस मामले में की शिकायत

मामला

भाजपा प्रवक्ता ने याचिका में कही ये बात

भाजपा प्रवक्ता रजनीश ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से शिकायत में कहा, "मैंने ताजमहल में 22 बंद कमरों को खोलने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। मेरी मंशा परदर्शिता सुनिश्चित करना और ऐतिहासिक तथ्यों का सत्यापन करना था। मुझे पता चला है कि फिल्म द ताज स्टोरी मेरी याचिका के विषय पर आधारित है।" उन्होंने कहा, "यह मेरे बौद्धिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायिक मामले का व्यावसायिक उपयोग भी अनुचित है।"