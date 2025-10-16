परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर जारी, ताजमहल के निर्माण पर उठाए सवाल

लेखन ज्योति सिंह 03:02 pm Oct 16, 202503:02 pm

क्या है खबर?

अभिनेता परेश रावल की आगामी फिल्म 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर 16 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। 2 मिनट 58 सेकंड के ट्रेलर में अभिनेता बौद्धिक आतंकवाद के मुद्दे से लड़ते दिख रहे हैं। दरअसल,ये फिल्म ताजमहल के निर्माण पर सवाल खड़े करती है। परेश की सामाजिक ड्रामा फिल्म का निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने किया है, जबकि क्रिएटिव प्रोड्यूसर विकास राधेशम और रोहित शर्मा संगीतकार हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म 'द ताज स्टोरी' के बारे में।