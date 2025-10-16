LOADING...
परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर जारी, ताजमहल के निर्माण पर उठाए सवाल

लेखन ज्योति सिंह
Oct 16, 2025
03:02 pm
अभिनेता परेश रावल की आगामी फिल्म 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर 16 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। 2 मिनट 58 सेकंड के ट्रेलर में अभिनेता बौद्धिक आतंकवाद के मुद्दे से लड़ते दिख रहे हैं। दरअसल,ये फिल्म ताजमहल के निर्माण पर सवाल खड़े करती है। परेश की सामाजिक ड्रामा फिल्म का निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने किया है, जबकि क्रिएटिव प्रोड्यूसर विकास राधेशम और रोहित शर्मा संगीतकार हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म 'द ताज स्टोरी' के बारे में।

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

'द ताज स्टोरी' में परेश ने विष्णुदास गाइड का किरदार निभाया है, जो ताजमहल के निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर सवाल उठाते हैं। फिल्म के जरिए ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या आजादी के 79 साल बाद भी भारत बौद्धिक आतंकवाद का गुलाम है। फिल्म में परेश के अलावा जाकिर, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। 'द ताज स्टोरी' 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

