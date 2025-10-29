कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा...' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज, आ गया अपडेट
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फिल्म काफी समय से चर्चा में है। इस फिल्म में उनके साथ, अभिनेत्री अनन्या पांडे मुख्य किरदार में हैं। जाहिर है कि इस फिल्म की रिलीज में ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच, खबर है कि मेकर्स 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का पहला लुक और ट्रेलर जारी करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए खास दिन चुना गया है।
ट्रेलर
ट्रेलर रिलीज के लिए खास योजना
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्तिक और अनन्या की आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर जारी करने से पहले निर्माता फर्स्ट लुक जारी करेंगे। इसे अभिनेत्री के जन्मदिन, 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। सूत्र ने कहा, "टीम चाहती थी कि पहला लुक खास लगे और अनन्या का जन्मदिन इसके लिए एकदम सही मौका था।" फिल्म के ट्रेलर को कार्तिक के जन्मदिन यानी 22 नवंबर को रिलीज किए जाने की योजना है।
तोहफा
मेकर्स दोनों सितारों को देना चाहते हैं तोहफा
रिपोर्ट के मुताबिक, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फर्स्ट लुक और ट्रेलर को इन खास मौकों पर जारी करते हुए मेकर्स, कार्तिक और अनन्या को जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं। इस फिल्म का निर्देशन समीर विद्वांस कर रहे हैं, जबकि निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और किशोर अरोड़ा हैं। यह फिल्म इसी साल 31 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।