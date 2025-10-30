मन्नत या अलीबाग? जानिए शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन का कहां होगा इंतजाम
क्या है खबर?
बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का जन्मदिन जितना उनके चाहने वालों के लिए खास होता है, उतना ही उनके प्रशंसकों के लिए होता है। इस मौके पर भव्य समारोह का इंतजाम किया जाता है। 2 नवंबर को अभिनेता अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। खबरों की मानें तो इस साल का जश्न काफी खास होने वाला है। आइए जानते हैं कि मन्नत या अलीबाग, शाहरुख कहां अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं।
जन्मदिन
इस साल परंपरा में आया बदलाव
ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख के 60वें जन्मदिन के लिए उनके अलीबाग स्थित घर को चुना गया है। परिवार और करीबी दोस्तों के साथ, अभिनेता इस जश्न को मनाने की योजना बना रहे हैं। इस भव्य समारोह के लिए मेहमान, एक नवंबर से आना शुरू कर सकते हैं। जाहिर है कि पिछले कई साल में, शाहरुख का जन्मदिन उनके मन्नत वाले घर में मनाया जाता रहा है, जहां दुनियाभर से प्रशंसक आधी रात तक उनके दीदार को पहुंचते थे।
वजह
इस वजह से हुआ बड़ा बदलाव
दरअसल, पिछले कुछ महीनों से मन्नत में नवीनीकरण का काम जारी है, जिसके चलते शाहरुख को परिवार के साथ किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि जन्मदिन की पार्टी अलीबाग में करने के पीछे का कारण यही हो सकता है। इस बीच, खबर आ रही है कि पॉप गायक एनरिक इग्लेसियस अभिनेता के प्री-सेलिब्रेशन बैश में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि एनरिक अपने कॉन्सर्ट के लिए इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं।