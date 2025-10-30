शाहरुख खान के जन्मदिन पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsrk)

मन्नत या अलीबाग? जानिए शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन का कहां होगा इंतजाम

लेखन ज्योति सिंह 01:01 pm Oct 30, 202501:01 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का जन्मदिन जितना उनके चाहने वालों के लिए खास होता है, उतना ही उनके प्रशंसकों के लिए होता है। इस मौके पर भव्य समारोह का इंतजाम किया जाता है। 2 नवंबर को अभिनेता अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। खबरों की मानें तो इस साल का जश्न काफी खास होने वाला है। आइए जानते हैं कि मन्नत या अलीबाग, शाहरुख कहां अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं।