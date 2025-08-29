'परम सुंदरी' के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिली इतनी रकम, जाह्नवी कपूर की फीस भी जानिए
क्या है खबर?
तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी फिल्म 'परम सुंदरी' की पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली है। आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ, जाह्नवी और बाकी सितारों ने इस फिल्म से कितनी कमाई की है।
फीस
सिद्धार्थ बने सबसे महंगे सितारे
'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ (परम) दिल्ली के एक अमीर आदमी का किरदार निभा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्होंने 10 से 12 करोड़ रुपये तक की मोटी रकम वसूली है। फीस के मामले में उन्होंने फिल्म के सभी कलाकारों को पीछे छोड़ दिया है। 'परम सुंदरी' में जाह्नवी (सुंदरी) एक ऐसी लड़की की भूमिका में हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है। इस फिल्म के लिए उन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपये लिए हैं।
अन्य कलाकार
जानिए बाकी कलाकारों की फीस
'परम सुंदरी' में संजय कपूर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म के लिए उन्हें लगभग 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। मनजोत सिंह ने भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाया है, जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 25 लाख रुपये चार्ज किए हैं। रेन्जी पणिक्कर को फिल्म के लिए 25 से 30 लाख रुपये तक की फीस दी गई है। 'परम सुंदरी' का बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।