कौन हैं तमिल अभिनेता विशाल की मंगेतर साई धनशिका? सामने आईं सगाई की तस्वीरें 

तमिल सिनेमा के जाने-माने अभिनेता विशाल कृष्ण रेड्डी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। पिछले काफी समय से उनका नाम अभिनेत्री साई धनशिका के साथ जुड़ रहा था। अब विशाल ने अपने 48वें जन्मदिन पर साई से सगाई कर ली है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपनी सगाई की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें विशाल और साई अपने परिवार के साथ दिख रहे हैं। तस्वीरों में दोनों की खुशी साफ झलक रही है।

नोट मैं धन्य महसूस कर रहा हूं- विशाल विशाल ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'मेरे खास जन्मदिन पर शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए दुनिया के कोने-कोने से आए आप सभी प्यारे लोगों का शुक्रिया। आज अपने परिवार के साथ साई धनशिका के साथ हुई अपनी सगाई की खुशखबरी साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सकारात्मक और धन्य महसूस कर रहा हूं। हमेशा की तरह आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना करता हूं।' आइए जानें आखिर विशाल की मंगेतर साई कौन हैं।

परिचय रजनीकांत की बेटी बन चुकी हैं साई साई एक मशहूर तमिल अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर में 'पेरनमई', 'मांजा वेलु', 'अरावन', 'परदेसी' और 'निल गवानी सेलाथे' जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि, उन्हें पहचान फिल्म 'कबाली' से मिली। इसमें साई ने रजनीकांत की बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहा गया था। तमिल के अलावा साई ने 'शिकारू', 'अंतिया तीर' और 'दक्षिणा' सहित कई तेलुगू फिल्मों में अभिनय किया है। साई साउथ के 2 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीत चुकी हैं।

उम्र साई से 12 साल बड़े हैं विशाल विशाल और साई की शादी की खबर सामने आने के बाद से ही इस जोड़े के बीच का उम्र का फासला भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। विशाल 29 अगस्त को 48 वर्ष के हो गए हैं। उधर, 20 नवंबर, 1989 को जन्मीं साई की उम्र अभी 35 साल है। इस हिसाब से दोनों के बीच 13 साल का फासला है। अब प्रशंसक विशाल और साई की शादी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।