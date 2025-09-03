पराग त्यागी ने पूरी की शेफाली जरीवाला की आखिरी इच्छा, लॉन्च किया पत्नी के नाम का NG0 

LOADING...
पराग त्यागी ने पूरा किया शेफाली जरीवाला का सपना (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shefalijariwala)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 03, 2025
12:26 pm
अभिनेता पराग त्यागी ने अपनी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए एक NGO की शुरुआत की है, जिसका नाम 'शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन' है। इस बात की जानकारी पराग ने खुद अपने प्रशंसकों को दी है। पराग ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शेफाली के यूट्यूब चैनल से होने वाली कमाई NGO 'शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन' को दी जाएगी।

यूट्यूब पर जल्द आएगा चैनल

पराग ने लिखा, 'जल्द ही यूट्यूब पर परी का चैनल आएगा। मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब शेफाली और उनके फाउंडेशन को समर्पित है। इससे होने वाली कमाई फाउंडेशन के लिए जाएगी। आपका प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए ताकि हम उनका सपना पूरा कर सकें।' पराग ने वीडियो में बताया कि शेफाली का सपना जरूरतमंदों की मदद के लिए एक NGO शुरू करना था। यह NGO गरीब बच्चों की शिक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करेगा।

