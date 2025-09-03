विवेक ओबेरॉय के करियर की वो बड़ी फिल्म, जिसे अजय देवगन ने किया था इनकार

विवेक ओबेरॉय एक बेहतरीन अभिनेता हैं और ये वो कई दफा पर्दे पर साबित भी कर चुके हैं। अभिनेता को भले ही बॉलीवुड में कभी सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे दमदार किरदार निभाए हैं, जिनसे उनकी फैन फाॅलाेइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ। विवेक 49 साल के हो गए हैं। आइए उनकी उस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में जानें, जो अजय देवगन के ठुकराने के बाद उनके हाथ लगी थी।

फिल्म 'कृष 3' में विलेन बनकर छा गए थे विवेक आज से 12 साल पहले एक दमदार फिल्म ने सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस पर एकछात्र राज किया था। बाप-बेटे ने मिलकर ऐसी फिल्म बनाई थी, जिसने कमाई के मामले में तहलका मचा दिया था। फिल्म की धुआंधार कमाई से बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मच गया था। फिल्म का नाम था 'कृष 3'। ये फिल्म साल 2013 में आई थी। इसमें प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन लीड रोल में थे और विवेक ने खलनायक बनकर तबाही मचा दी थी।

इनकार अजय ने ये कहकर ठुकरा दी थी फिल्म शायद ही आप इस बात से वाकिफ हों कि विवेक से पहले इस फिल्म का प्रस्ताव अजय देवगन को दिया गया था या कहें निर्माता-निर्देशक की पहली पसंद वो ही थे। हालांकि, अजय ने खलनायक काल का किरदार निभाने से इनकार कर दिया था। उन्हें कहानी पसंद थी, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा कि फिल्म का हीरो ही दूसरे हीरो को मारे।लिहाजा अजय ने ये फिल्म ठुकरा दी और आखिरकार ये विवेक की झोली में जा गिरी।

भिड़ंत खूंखार खलनायक बन विवेक ने दी थी सुपरहीरो को टक्कर विवेक ने फिल्म में अपनी ऐसी खलनायकी दिखाई कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिलीज होते ही छा गई थी। 'कृष 3' विवेक ने एक खूंखार खलनायक काल का किरदार निभाया था, जो दुनिया को खतरनाक बीमारी की चपेट में लाकर तबाह करना चाहता है। काल बनकर पर्दे पर एंट्री करते ही विवेक ने पूरी महफिल लूट ली थी। फिल्म के क्लाइमैक्स में काल और कृष के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली थी।