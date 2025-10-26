पंकज धीर के निधन से सदमे में बेटे निकितन धीर, याद में किया पहला पोस्ट वायरल

पोस्ट मैंने अपने पिता, अपने गुरु और अपने सबसे अच्छे दोस्त पंकज धीर को खो दिया- निकितन निकितिन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मैं अपनी भावनाओं को अच्छे से जाहिर नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करूंगा। जन्म के साथ एक चीज पक्की होती है, वो है मृत्यु। हम ये बात जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब हम किसी ऐसे इंसान को खो देते हैं, जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो तो कई सवाल उठने लगते हैं। 15 अक्टूबर, 2025 को मैंने अपने पिता, अपने गुरु और अपने सबसे अच्छे दोस्त पंकज धीर को खो दिया।'

दुख निकितन ने लिखा- मैं बहुत सदमे में था निकितिन, पंकज के बेटे होने पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने उन्हें सबसे अच्छा पिता बताया और लिखा, 'जब पापा का निधन हुआ तो हमें हजारों संदेश मिले। जो उनसे छोटे थे, उन्होंने दुआएं भेजीं। बड़ों ने आशीर्वाद दिया... और उनके साथियों ने ढेर सारा प्यार भेजा। हमें उनके लिए इतना प्यार और सम्मान मिला, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन उस समय मैं इतने सदमे में था। किसी संदेश का जवाब देने की स्थिति में नहीं था।'

सीख अपने पिता की सिखाए सबक आजीवन याद रखेंगे निकितन निकितन ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि उनके पिता को जो प्यार और सम्मान मिला, वही किसी इंसान की असली दौलत होती है। भौतिक चीजें पीछे रह जाती हैं, लेकिन इंसान का अच्छा व्यवहार और लोगों का दिल में बना सम्मान हमेशा साथ रहता है। निकितिन के मुताबिक, उनके पिता ने उन्हें जिंदगी के असली मूल्य सिखाए- मेहनत, चारित्र, ईमानदारी और सपनों के प्रति जुनून। अब पिता के वही सबक और सीखें उनके पूरे जीवन की दिशा तय करेंगी।