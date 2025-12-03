स्मृति मंधाना से शादी टलने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिले पलाश मुच्छल, सामने आई तस्वीर

प्रतिक्रिया

पलाश को लोगों ने किया ट्रोल

रेडिट पर आई तस्वीर में पलाश को सफेद शर्ट और काली जैकट पहने प्रेमानंद महाराज के दरबार में देखा गया। उन्होंने चेहरे पर काले रंग का मास्क पहना है। जैसे ही वीडियो सामने आया तो लोगों ने पलाश को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, '100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली।' दूसरे ने लिखा, 'नए भारत में धर्म एक वाशिंग मशीन बन गया है।' एक अन्य ने लिखा, 'गलती करने के बाद सब यहीं आते हैं।'