स्मृति मंधाना से शादी टलने के बाद प्रेमानंद महाराज से मिले पलाश मुच्छल, सामने आई तस्वीर
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी करने वाले थे। हालांकि, स्मृति के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कार्यक्रम को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। पलाश की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें उन्हें प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में देखा गया है। तस्वीर में उन्हें प्रेमानंद के सभी भक्तों के साथ फर्श पर बैठे हुए देखा जा सकता है।
प्रतिक्रिया
पलाश को लोगों ने किया ट्रोल
रेडिट पर आई तस्वीर में पलाश को सफेद शर्ट और काली जैकट पहने प्रेमानंद महाराज के दरबार में देखा गया। उन्होंने चेहरे पर काले रंग का मास्क पहना है। जैसे ही वीडियो सामने आया तो लोगों ने पलाश को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, '100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली।' दूसरे ने लिखा, 'नए भारत में धर्म एक वाशिंग मशीन बन गया है।' एक अन्य ने लिखा, 'गलती करने के बाद सब यहीं आते हैं।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
Palash Muchhal jaise logo ko lagta hai Premanand Maharaj ji ke paas jaake sab theek ho jayega pic.twitter.com/CmCEspOgYk— Shivam (@caffeineat1am) December 3, 2025
आरोप
पलाश पर लगाया स्मृति को धोखा देने का आरोप
स्मृति के साथ शादी टलने के बाद से पलाश को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। कुछ स्क्रीनशॉट भी सामने आए थे, जिसके जरिए लोगों ने उनपर कथित तौर पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। लोगों का यह भी मानना है कि पलाश की कथित बेवफाई उनकी शादी टलने की वजह हो सकती है। हालांकि, स्मृति के भाई, श्रवण मंधाना ने अफवाहों पर विराम लगाया है और कहा है कि शादी फिलहाल रुकी हुई है।