आमिर खान के प्रोडक्शन ने 'हैप्पी पटेल' का ऐलान किया, इस कॉमेडियन पर लगाया दांव

रिलीज

इस दिन रिलीज होगी 'हैप्पी पटेल'

'हैप्पी पटेल' की घोषणा करते हुए आमिर ने मजेदार वीडियो साझा किया, जिसमें वह वीर पर नाराज होते दिखे हैं। उन्हें फिल्म में दिखाए गए एक्शन, रोमांस और आइटम नंबर पर आने वाली प्रतिक्रियाओं की चिंता होती है। इसलिए वह वीर को खूब डांटते हैं। हालांकि, जब दर्शक फिल्म को जबरदस्त बताते हैं, तो आमिर खुश हो जाते हैं। 'हैप्पी पटेल' 16 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है जिसमें अभिनेत्री मोना सिंह हैं। उनके अलावा इमरान खान भी हैं।