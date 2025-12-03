आमिर खान के प्रोडक्शन ने 'हैप्पी पटेल' का ऐलान किया, इस कॉमेडियन पर लगाया दांव
क्या है खबर?
'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली नई फिल्म 'हैप्पी पटेल' की घोषणा कर दी गई है। यह जासूसी और कॉमेडी से भरपूर फिल्म होगी, जिसका ऐलान काफी मजेदार तरीके से किया गया है। सुपरस्टार ने फिल्म के लिए मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास पर दांव लगाया है। दिलचस्प बात ये है कि अभिनय के अलावा, वीर निर्देशन की कमान भी संभाल रहे हैं जिसमें उनका साथ कवि शास्त्री देंगे।
रिलीज
इस दिन रिलीज होगी 'हैप्पी पटेल'
'हैप्पी पटेल' की घोषणा करते हुए आमिर ने मजेदार वीडियो साझा किया, जिसमें वह वीर पर नाराज होते दिखे हैं। उन्हें फिल्म में दिखाए गए एक्शन, रोमांस और आइटम नंबर पर आने वाली प्रतिक्रियाओं की चिंता होती है। इसलिए वह वीर को खूब डांटते हैं। हालांकि, जब दर्शक फिल्म को जबरदस्त बताते हैं, तो आमिर खुश हो जाते हैं। 'हैप्पी पटेल' 16 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है जिसमें अभिनेत्री मोना सिंह हैं। उनके अलावा इमरान खान भी हैं।
ट्विटर पोस्ट
AAMIR KHAN'S NEW ANNOUNCEMENT: VIR DAS - KAVI SHASTRI DIRECT 'HAPPY PATEL' – 16 JAN 2026 RELEASE... What an unconventional and fun announcement unit... #AamirKhanProductions announces #HappyPatel, directed by #VirDas and #KaviShastri.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 3, 2025
Starring #VirDas and #MonaSingh, the film… pic.twitter.com/R0eceafYAq