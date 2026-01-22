पलाश मुच्छल पर FIR दर्ज, फिल्म के नाम पर 40 लाख रुपये हड़पने का आरोप

मशहूर गायिका पलक मुच्छल के भाई और जाने-माने संगीतकार पलाश मुच्छल एक बड़े कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली में एक फिल्म फाइनेंसर ने पलाश पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पलाश ने एक फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर उनसे मोटी रकम ली थी, लेकिन न तो फिल्म का काम आगे बढ़ा और ना ही पैसे वापस किए गए।

मामला 40 लाख रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का मामला भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ शादी टूटने की खबरों और उसके बाद लगे धोखाधड़ी के आरोपों के बीच अब पलाश पर एक और बड़ी गाज गिरी है। महाराष्ट्र के सांगली से 40 लाख रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है, जिसे लेकर पलाश एक बार फिर कानूनी घेरे में आ गए हैं। एक फाइनेंसर ने उन पर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

शुरुआत पलाश पर आरोपों की जड़ में स्मृति मंधाना का नाम शिकायतकर्ता वैभव माने, जो पेशे से फिल्म फाइनेंसर हैं और स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त बताए जाते हैं, उन्होंने पलाश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, वैभव की मुलाकात पलाश से तब हुई थी, जब पलाश सांगली आए थे। खास बात ये है कि वैभव का परिचय पलाश से खुद स्मृति के पिता, श्रीनिवास मंधाना ने करवाया था। स्मृति और पलाश के करीबी रिश्तों के चलते वैभव ने पलाश पर भरोसा किया था।

