स्मृति मंधाना से शादी टूटते ही पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम से डिलीट की पुरानी यादें
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। दोनों 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन अब उनका रिश्ता टूट चुका है। स्मृति और पलाश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर खुद इस बात की जानकारी दी। दोनों के इस कदम से उनके प्रशंसकों का दिल टूट गया है। इस बीच पलाश ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसका सबूत इंस्टाग्राम पर देखने को मिला।
पोस्ट
पलाश ने इंस्टाग्राम से पोस्ट डिलीट किए
पलाश और स्मृति ने एक-दूसरे से अलग होने के बाद, इंस्टाग्राम से भी एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। यही नहीं, पलाश ने अपने सोशल मीडिया से प्रपोजल वीडियो और विश्व कप जीत के जश्न वाली सभी तस्वीरों को भी हटा दिया या हो सकता है कि आर्काइव किया हो। हालांकि, स्मृति के साथ उनकी अन्य कुछ तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं। उधर, क्रिकेटर ने पहले ही पलाश के साथ अपनी सभी संयुक्त पोस्ट को इंस्टाग्राम से हटा दिया था।
वजह
रिश्ता टूटने की वजह का खुलासा नहीं
बता दें कि सोशल मीडिया पर पलाश और स्मृति के रिश्ते में अनबन की खबरें काफी समय से आ रही थीं। काफी समय बाद दोनों ने अपने रिश्ते के आधिकारिक तौर पर टूटने का खुलासा कर दिया है, लेकिन वजह का पता अब तक नहीं चला है। दोनों ने अपने प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि वह अपनी निजी जिंदगी में निजता की उम्मीद रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग उनके फैसले को समझेंगे।