स्मृति मंधाना से शादी टूटते ही पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम से डिलीट की पुरानी यादें

लेखन ज्योति सिंह 11:11 am Dec 08, 202511:11 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। दोनों 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन अब उनका रिश्ता टूट चुका है। स्मृति और पलाश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर खुद इस बात की जानकारी दी। दोनों के इस कदम से उनके प्रशंसकों का दिल टूट गया है। इस बीच पलाश ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसका सबूत इंस्टाग्राम पर देखने को मिला।