'KBC' में कर्नल सोफिया कुरैशी अमिताभ से बोलीं- लोरियां नहीं, वीर गाथाएं सुनकर बड़ी हुई हूं

लेखन नेहा शर्मा 06:59 pm Aug 16, 202506:59 pm

क्या है खबर?

'कौन बनेगा करोड़पति' टीवी के लोकप्रिय रिएलिटी शोज में से एक हैं। इसका पिछला एपिसोड कई मायनाें में बेहद खास रहा। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में शामिल हुईं 3 वीरांगनाओं न सिर्फ शो के मंच पर आकर दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि वो लाखों लड़कियों को अपनी राह खुद चुनने और देश सेवा करने के लिए प्रेरित भी कर गईं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा, आइए जानते हैं।