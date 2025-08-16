'KBC' में कर्नल सोफिया कुरैशी अमिताभ से बोलीं- लोरियां नहीं, वीर गाथाएं सुनकर बड़ी हुई हूं
क्या है खबर?
'कौन बनेगा करोड़पति' टीवी के लोकप्रिय रिएलिटी शोज में से एक हैं। इसका पिछला एपिसोड कई मायनाें में बेहद खास रहा। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में शामिल हुईं 3 वीरांगनाओं न सिर्फ शो के मंच पर आकर दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि वो लाखों लड़कियों को अपनी राह खुद चुनने और देश सेवा करने के लिए प्रेरित भी कर गईं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा, आइए जानते हैं।
बचपन
लोरी नहीं, बचपन से मैंने बहादुरी के किस्से सुने- सोफिया
कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपने परिवार के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे परिवार से आती हैं, जहां हर कोई सेना में था। सोफिया ने ये भी खुलासा किया कि उनकी परदादी के पूर्वज रानी लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे। सोफिया ने कहा, "मैंने बचपन में कभी लोरी नहीं सुनी, बल्कि शुरू से ही बहादुरी के किस्से सुने हैं। इन कहानियों ने मुझे साहस और देश प्रेम का सही मतलब सिखाया।"
जवाब
ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोलीं सोफिया?
सोफिया बोलीं, "हिंदुस्तान की सेना ऐसे हमलों का जवाब देना जानती है। पाकिस्तान कई दशकों से ऐसी हरकतें करता आ रहा है। कितने हमले गिनवाएं...? पहलगाम हमला... जवाब देना बनता था... इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई गई। यह बदला नहीं, जवाब था कि ये नया भारत है। पूरे विश्व को बताना था कि एक नया भारत, नई सोच के साथ है। सारे भारतवासी हमारे साथ खड़े थे और हम उसी भरोसे के दम पर यह सब कुछ कर पाए।"
जानकारी
चर्चा में शो का ये एपिसोड
'कौन बनेगा करोड़पति' के स्वतंत्रता दिवस महाउत्सव स्पेशल एपिसोड सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। इसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' की वीरांगनाएं मेहमान बनी थीं। अमिताभ बच्चन को सोफिया के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने ऑपरेशन सिंदूर' की गाथा सुनाई थी।